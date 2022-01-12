В Monobank предупредили о новой схеме мошенников: как не попасться аферистам

Служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работает над тем, чтобы остановить деятельность мошенников.
В Monobank предупредили о мошенниках. Там заявили, что их компания не запускала никаких платформ для заработка денег и казино.
"Хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для зарабатывания денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – написал один из соучредителей Monobank Олег Гороховский в Facebook.
Также он рассказал, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже работает над тем, чтобы остановить деятельность мошенников.
Однако, он отметил, что "они появляются как грибы после дождя".
Кроме того, ряд организаций с похожими Monobank названиями также не имеют к нему никакого отношения. В частности, речь идет о:
- monopizza;
- мопотаксі;
- мороженое Mono;
- ресторан в Таиланде под названием Mono.
Ранее Главред писал о том, что специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали о распространенных приемах SMS-фишинга (мошенничества с целью получения конфиденциальной информации - ред.) и дали советы пользователям, как не попасть на удочку злоумышленников.
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