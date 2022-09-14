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В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 сентября 2022, 04:15

Модная стрижка бабочка 2022  - находка для тех девушек и женщин, которые давно мечтают подстричь коротко волосы, но боятся резких движений.

  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram
  • Стрижка Бабочка 2022
    Стрижка Бабочка 2022 Instagram

Ее величество Мода совершила новый круг и вернула нам интересную и необычную женскую стрижку в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-х, которая дарит ощущение невероятной легкости и свободы.

Видео дня

В сезоне осень 2022 сердца всех женщин в мире покоряет стрижка Бабочка, в основе которой знаменитая прическа Рэйчел и лохматая шевелюра, правда, с современным оттенком.

Модная женская стрижка 2022 Бабочка - это многослойные длинные волосы и короткие слои на макушке. Именно из-за коротких слоев, которые очень сильно напоминают крылья порхающей бабочки, и появилось очаровательное название стрижки.

Правда, волосы не обязательно должны быть длинными. Современные вариации этой модной стрижки 2022 подразумевают средние и даже короткие волосы.

Кроме того, не стоит путать эту прическу с каскадом или лесенкой. Стрижка бабочка в десятки раз мягче и изящнее, а весь секрет - в эффектных перьях, которые ко всему прочему добавляют образу очарования и визуально освежают и омолаживают его.

Стрижка Бабочка 2022
Стрижка Бабочка 2022 / Instagram

Модная стрижка бабочка 2022 - находка для тех девушек и женщин, которые давно мечтают подстричь коротко волосы, однако боятся резких движений. Вы можете получить короткую стрижку просто при помощи укладки. Для этого нужно отделить верхние короткие волосы от удлиненных нижних, и заколоть нижнюю часть.

Стрижка "бабочка" подходит обладательницам практически всех типов волос - прямых, волнистых и вьющихся. Ее главным преимуществом является то, что вмиг она может шикарно преобразить образ и создать видимость больших перемен в вашей жизни, а это очень часто именно то, чего мы ждем от похода к парикмахеру.

Стрижка Бабочка 2022
Стрижка Бабочка 2022 / Instagram

Как сделать стрижку Бабочка

Все просто. На макушке волосы стригут короче, а длину вы выбираете сами, при этом волосы на затылке стригутся слоями. Сила этой прически в укладке, и без нее тут не обойтись. Правда, на выходе вы можете получить много стильных образов.

Стрижка Бабочка 2022
Стрижка Бабочка 2022 / Instagram

В идеале волосы нужно хорошо "раздуть" - именно в такой вариации перья добавят образу легкости. Но можно пойти и другим путем - волосы можно завернуть внутрь и они будут красиво обрамлять лицо. В том или ином случае последним штрихом станет лак для волос, который поможет зафиксировать результат.

Стрижка Бабочка 2022
Стрижка Бабочка 2022 / Instagram

Но если вы сторонница непринужденного и слегка бунтарского стиля, то можете вычеркнуть укладку волос из своей жизни - даже без дополнительных манипуляций с феном и средствами для укладки ваша шевелюра будет выглядеть потрясающе.

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