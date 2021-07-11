В моду вернулись удивительные рваные джинсы из "нулевых"

В моду из "нулевых" вернулись соблазнительные рваные джинсы / Instagram

Джинсы - любимцы многих женщин, но проявление этой любви у всех к ним разное. Одни покупают стильную пару и носят до дыр, а другие – ненасытны, и постоянно обновляют свои "запасы" модными обновками.

Несмотря на свою универсальность, джинсы женские – очень восприимчивы к запросам общества и его настроениям. Особенно это ощутимо в последнее время, когда тренды все чаще рождаются в соцсетях.

В частности, если следить за любимым пабликом модниц Instagram, то можно заметить, что женщины во всем мире стали проявлять огромный интерес к потрепанным джинсам.

Рваные джинсы женские сейчас очень популярны, и всеобщее очарование ними вполне понятно, ведь они отлично освежают и омолаживают образ.

Как видим, "нулевые" продолжают будоражить наши души, и мы с удовольствием впустили в свою жизнь очередной подарок из той эпохи – женские рваные джинсы.

Реклама

Уже сегодня в продаже вы найдете множество разных вариантов рваных джинсов, тем не менее, особого внимания заслуживают модели с разрывами в области колен. А вот выбор силуэта – за вами.

Можете взять все еще очень модные рваные мешковатые бойфренды или прямые джинсы 2021. Но если хотите сделать акцент на фигуре, то радуйтесь – в тренды вернулись рваные джинсы скинни.

В любом случае, разрывы на коленях - самый модный из возможных вариантов. То есть "дырки" стали другими, и доставать из шкафа брюки из денима с множеством хаотичных порезов не стоит.

Модные рваные джинсы 2021 / Instagram

Также в тренде джинсы с эффектными разрезами по бокам.

Модные рваные джинсы 2021 / Instagram

Ориентируйтесь на один, два или максимум три аккуратных разреза в области колен – это дань минимализму и лаконичности, которые в последнее время правят бал во всем.

Модные рваные джинсы 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всемОтметим, помимо декоративной функции разрывы на джинсах приоткрывают небольшие участки тела, а это добавляет образу соблазнительности.

Модные рваные джинсы 2021 / Instagram

Кроме того, рваные джинсы женские 2021 - отличная возможность проявить свою бунтарскую душу, так как даже сегодня многим требуется немалая внутренняя сила, чтобы одеть эти эпатажные, смелые и неординарные брюки из денима.

Модные рваные джинсы 2021 / Instagram

Ранее сообщалось, лето 2021 – отличный повод отказаться от синего в пользу белого: этот "трюк" поднимет ваш стиль на новый уровень! В те дни, когда палящее солнце будет повсюду, модные женские джинсы белые станут вашим надёжным союзником и защитником!