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В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый мороз

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 декабря 2021, 06:01

Наконец-то в прошлое ушли зимние шапки женские оверсайз, которые делали наши головы гигантскими. Этой зимой вязаные шапки для женщин снова стали обычными!

  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram
  • Зимние шапки 2022 женские
    Зимние шапки 2022 женские Instagram

Мода и функциональность - не всегда союзники, и зимние шапки 2022 это красноречиво доказывают. Дело в том, что сложно найти теплое и одновременное стильное решение. Поэтому в вопросе выбора шапки часто приходится идти на компромисс.

Тем не менее, модные шапки 2022 женские подарят женщинам тепло и сделают их яркими, неповторимыми и оригинальными. В частности, на вершину модного Олимпа взлетела теплая панама женская, которая не так давно вышла за рамки рыбацкого бытия и стала частью гламурного мира.

Панама из искусственного меха - отличное решение для тех, кто хочет выглядеть в холодную пору неординарно. В моде меховые панамы женские самых неожиданных расцветок, поэтому каждая женщина найдет для себя подходящий вариант.

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Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

Наконец-то в прошлое ушли зимние шапки женские оверсайз, которые делали наши головы гигантскими. Этой зимой вязаные шапки для женщин снова стали обычными. Да здравствует классика! Модные вязаные шапки 2022 покорят вас своей простой формой и обилием оттенков, которые разлились на них: от желтых и розовых до синих, черных и леопардовых.

Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

Модные шапки 2022 – это также и легендарные женские береты. Элегантные береты из фетра, шерсти или кожи являются вездесущими на данный момент и излучают атмосферу французского шика. Правда, в трескучие морозы эти головные уборы вряд ли вас спасут, но разнообразить зимний образ они точно помогут.

Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

Если ваш любимый стиль одежды – спортивный, то находкой для вас станут женские кепки на зиму. Вы сможете носить бейсболку даже в погодные минусы – просто наденьте сверху капюшон и будете выглядеть сногсшибательно. Кроме того, в тренде меховые кепки - в них зима не будет страшить вас.

Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

Еще одна огромная модная тенденция зимы – шапки женские, напоминающие фуражки. Этот аккуратный головной убор покорил сердца всех женщин мира и эта любовь, судя по всему, надолго. А все потому, что кепи, картузы, фуражки, кашкеты и береты с козырьком – не важно, какое название вам больше по душе – очень легко могут поднять ваш собственный стиль до уровня высокой моды.

Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

Для тех, кто ценит в первую очередь комфорт и не готов ни на какие компромиссы, в тренде шапки ушанки женские. Эти шапки 2022 зима позволят вам выглядеть немного эксцентрично, и в то же время они подарят вам свободу – в них никакие свирепые морозы не заставят вас сидеть дома.

Зимние шапки 2022 женские
Зимние шапки 2022 женские / Instagram

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