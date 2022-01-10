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В моду на зиму 2022 вошли немного странные, но очень теплые женские шапки, которые взволнуют всех

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 января 2022, 06:01

Шапка балаклава женская – это магнит для окружения. Если хотите сразить всех наповал и вызвать бурю эмоций, то вам нужна именно она.

  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram
  • Модная шапка балаклава женская 2022
    Модная шапка балаклава женская 2022 Instagram

На модном Олимпе посреди зимы 2022 внезапно появились необыкновенные шапки с очень неоднозначным названием – балаклава. Кажется, женские шапки еще никогда так не волновали наши сердца и не будоражили воображение, как сейчас. С одной стороны, женщины получили теплый и чрезвычайно удобный головной убор, в котором не страшны никакие погодные испытания, а, с другой, они являются настоящим воплощением загадочности и, нравится вам это или нет, ассоциируются с войной. И не спроста.

Название этой странной шапки связано с Крымом. В 19-м веке во времена Крымской войны британские женщины вязали солдатам капюшоны, чтобы защитить их от холодной зимы на полуострове. И вот в честь места, где происходили боевые действия, и получила свое громкое название теперь уже модная шапка женская 2022 балаклава.

Безусловно, шапка балаклава женская – это магнит для окружения. Если хотите сразить всех наповал и вызвать бурю эмоций, то вам нужна именно она. Сегодня это must have для всех тех., кто хочет идти в ногу с модой. Даже если в вашем шкафу уже есть модные шапки 2022, без балаклавы эта коллекция в этом году будет неполной.

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Откровенно говоря, когда в прошлом году балаклавы женские были представлены в показе зимней коллекции Miu Miu, то, казалось, это не что иное, как эпатаж и часть образа ради привлечения внимания.

Тем не менее, модницы со всего мира ухватились за эти шапки, как за спасательный круг в повседневной реальности, которая в последнее время переполнена абсурдом и неопределенностью. Да-да, именно пандемия породила это "чудо" - жизнь в масках стала нормой, и балаклава просто не могла остаться незамеченной знаменитыми дизайнерами.

Конечно, современные женские шапки зимние 2022 в виде балаклавы – яркие, иногда смешные, порой элегантные и немного гламурные, но обязательно очень стильные и современные.

Модная шапка балаклава женская 2022
Модная шапка балаклава женская 2022 / Instagram

Правда, все еще нужно много смелости и немного времени, чтобы решиться на такую обновку. Но если вам хватает храбрости, и новое и необычное вас не пугает, тогда вы будете в восторге. Дело в том, что балаклава – это действительно очень теплая шапка женская вязаная, и она одновременно является и шапкой, и шарфом.

Модная шапка балаклава женская 2022
Модная шапка балаклава женская 2022 / Instagram

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