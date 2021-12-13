В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-х

Стильная дубленка 2022 станет вашим сильным заявлением, и вам никогда не будет холодно в ней.
Верхняя одежда в зимнем гардеробе каждой женщины занимает особое место, и, откровенно говоря, ее всегда не хватает. Дело в том, что она является главным элементом нашего образа в мороз и стужу. Кроме того, эта "деталь" может дополнить базовый образ и поднять наш повседневный стиль на новый уровень.
Если вы остро чувствуете потребность дополнить свой "зимний арсенал" и выглядеть в холодную пору, как с иголочки – для вас важно, то советуем обратить внимание на теплые модные дубленки 2022 и куртки из искусственного меха.
Этой зимой ее величество Мода опять сделала круг, и классические дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-х оказались на высоте. При этом не спешите в магазин - вполне возможно, что в вашем шкафу давно висит женская дубленка, интерес к которой вернулся. В любом случае с такой обновкой вы сможете создавать множество необыкновенных и современных образов.
Модные дубленки 2022 женские можно носить буквально поверх любого наряда. Более того, стильная дубленка женская станет вашим сильным заявлением, и, что немаловажно, вам никогда не будет холодно в ней. Вместе с укороченными вариантами в моде также дубленка авиатор, модели оверсайз, а для тех, кто любит максимально утепляться, находкой станут удлиненные дубленки.
Еще одно удачное решение для зимней поры – потрясающие куртки из экомеха. Они очень легкие, практичные и не сковывают движений. При этом вас покорят безумно привлекательные силуэты и необыкновенные яркие и нежные расцветки, которые для зимы станут своего рода глотком свежего воздуха.
Модные дубленки 2021-2022 – это варианты из натуральной кожи с подкладкой на овчине и изделия из экокожи. Все они "сотканы" из черного, бежевого, горчичного, пудрового и коричневого оттенков. Кроме того, в тренде дубленки цвета слоновой кости.
При этом дизайн максимально лаконичный – никаких лишних деталей и элементов декора. Хотя, если увидите оригинальную модель необычного силуэта, то смело берите, ведь все, что делает образ интересным и незабываемым, достойно внимания.
Модные дубленки зима 2022 красиво и эффектно сочетаются с длинными платьями и юбками – это вариант для тех, кому нравится стиль 70-х. В то же время вы можете носить дубленку или куртку из искусственного меха в дуэте с джинсами, спортивным костюмом и классическими черными брюками. В любом случае вы будете выглядеть неотразимо и ультрасовременно.
В этом сюжете известный дизайнер Андре Тан рассказывает, с чем сочетать зимние платья:
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