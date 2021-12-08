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В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 декабря 2021, 05:58

Каждая женщина может взять на вооружение стрижку французский боб с челкой 2022, ведь эта прическа не слишком привередлива.

  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram
  • Стрижка французский боб 2022
    Стрижка французский боб 2022 Instagram

Есть женские стрижки, которые влюбляют в себя с первого взгляда, и французский боб – это как раз тот случай. На пороге нового года эта удивительная классика родом из 60-х снова стала безумно популярной, и, без преувеличения, она будет одной из самых трендовых в следующем сезоне.

Женская стрижка французский боб 2022 является олицетворением непринужденности, и именно в этом ее прелесть. Когда ваши волосы немного взлохмаченные и растрепанные, то это придает вам очень естественного вида, который популярен во Франции.

Стрижка французский боб-каре немного напоминает обычный короткий боб до подбородка с челкой до линии бровей. Но отличия все же есть, и они существенные. В частности, французская вариация боба – это в первую очередь креативная текстура и волнистые волосы. А вместе с челкой получается фантастическое сочетание, от которого невозможно оторвать взгляд. Наверное, это самое идеальное сочетание челки и коротких волос, которое только можно представить.

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Каждая женщина может взять на вооружение стрижку французский боб с челкой 2022, ведь эта прическа не слишком привередлива и подходит всем независимо от формы лица и структуры волос.

Главное, найти парикмахера, который сумеет создать фирменные "секущиеся" кончики – они выглядят так, будто их случайно отрезали ножом. Еще нужно создать невидимые слои для естественного движения волос. И никакого эффекта идеально прямых кончиков!

Стрижка французский боб 2022
Стрижка французский боб 2022 / Instagram

Зато когда вас постригут правильно, то вам практически не нужна будет ежедневная укладка. При этом учтите, что никакая укладка не создаст иллюзию французского боба. Несомненно, модные стрижки 2022 на короткие волосы с появлением потрясающего парижского боба "несказанно обогатились".

Если вам уже понравился французский вариант боба, то убеждены, что он не оставит вас равнодушной. Эта модная стрижка 2022 женская имеет естественную текстуру и ее абсолютно не портит легкий беспорядок.

Стрижка французский боб 2022
Стрижка французский боб 2022 / Instagram

Более того, вам не нужно постоянно обновлять стрижку. По мере роста волос вы можете постепенно перейти в удлиненный французский боб, который тоже в тренде. А если вам удастся отрастить модную челку-занавеску, то получите двойной хит!

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viber
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