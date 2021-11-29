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В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 ноября 2021, 06:01

Главной особенностью удлинённого боба является то, что он прост в уходе и подходит женщинам разного типажа.

  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram
  • Стрижка лонг боб 2022
    Стрижка лонг боб 2022 Instagram

Начните зиму с новой стрижки лонг боб 2022 – она идеально подходит для тех, кто ищет прическу, не требующую особых усилий. Удлиненный боб всегда будет выглядеть шикарно и эффектно, даже если у вас будет всего 10 минут на укладку. И совершенно не важно, сколько вам лет и какие у вас волосы – эта модная стрижка женская невероятной красоты растопит ваше сердце и поднимет ваш стиль на совершенно новый уровень.

Стрижка лонг боб на средние волосы, еще известная как лоб, - это отличная золотая середина между желанием отрастить волосы и желанием их обрезать. Главной особенностью удлинённого боба является то, что он прост в уходе и подходит женщинам разного типажа.

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Многие любят удлиненный боб с челкой или без нее за то, что в любой момент можно заплести косу или собрать волосы в пучок. С точки зрения стиля, лонг боб стрижка не очень требовательна и может стать отличной базой для создания прически для вечеринки, отдыха или какого-то важного мероприятия.

Спустя столетие после появления – а создал стрижку в 1909 году парикмахер Брижит Бардо и Коко Шанель Антуан Де Пари – лонг боб сумел сохранить свое очарование и даже сегодня, на пороге 2022 года, легко покоряет сердца всех женщин мира.

Стрижка лонг боб 2022
Стрижка лонг боб 2022 / Instagram

В частности, в Instagram найдете множество фотографий, на которых модницы демонстрируют волнистый лонг боб и лонг боб в стиле гранж – в зависимости от того, какой стиль укладки кому больше нравится. В нашей фотогалерее представлены яркие образцы этой удивительной стрижки 2022, которая дарит женщине невероятное чувство легкости.

Модная женская стрижка лонг боб 2022 – что нужно учесть

Модные стрижки 2022 на средние волосы лонг боб – это несколько потрясающих вариантов. Ваша задача – выбрать тот, который будет с вашим лицом смотреться гармонично. Кроме того, имеют значения и детали стрижки – пробор, наличие или отсутствие челки, текстура.

Стрижка лонг боб 2022
Стрижка лонг боб 2022 / Instagram

Например, вы можете добавить несколько слоев. Будете приятно удивлены, но градуированный удлиненный боб подарит вам шикарный объем и текстуру, о которой можно только мечтать.

Кроме того, вы можете сделать ровную, словно под линейку, линию среза – благодаря этому ваши волосы будут казаться густыми и здоровым. Даже не сомневайтесь – это идеальный удлиненный боб на тонкие волосы!

Асимметричный удлиненный боб – это когда спереди волосы максимально длинные, а сзади – укороченные. Кроме того, боковые части тоже могут быть разной длины. Такая стрижка станет находкой для тех, кто обожает ловить на себе взгляды окружающих, ведь линия среза действует, словно магнит.

Стрижка лонг боб 2022
Стрижка лонг боб 2022 / Instagram

Обычно удлиненный боб стригут без челки, и, как правило, делают боковой пробор. Но сейчас челки в тренде, поэтому лонг боб с челкой актуален как никогда.

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viber
новости моды удлиненный боб лонг боб мода 2022
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