В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х

2022 год запомнится нам возвращением мини-юбки и заниженной талии. Впрочем, к этому все шло, ведь в последние несколько лет мы уже впустили в свою жизнь укороченные свитера и топы, которые открывали миру полоску обнаженного живота. Но этого, судя по всему, оказалось мало, и мы как будто хотим полностью избавиться от всего лишнего, что нас тяготит, в том числе и от одежды.

Итак, короткие юбки родом из романтичных 60-х вернулись в моду, и они – это все, что нам будет нужно в 2022 году для того, чтобы выглядеть стильно. Они фигурируют в показах весенне-летних коллекций многих именитых дизайнеров, поэтому даже не сомневайтесь – без них теплая пора будет немыслима.

Более того, самые модные юбки весна-лето 2022 – экстремально короткие, и для многих женщин они станут высотой, которую покорить сложно, ведь в их основе – легкомысленная заниженная талия. Микро-юбки визуально больше похожи на пояс, который прикрывает только небольшую полоску на уровне бедер. Откровенно говоря, это вариант исключительно для тех, кто готов стать центром вселенной и не прочь продемонстрировать окружающим свою фигуру.

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Модные мини юбки 2022 представлены в потрясающем показе Miu Miu весна-лето:

Правда, ее величество Мода 2022 благосклонна к нам, и не загоняет в определенные рамки. Поэтому для всех тех, кто любит более сдержанные варианты, в моде мини-юбки с завышенной талией. Конечно, такие модели открывают больше возможностей для создания повседневного или делового образа.

Модные мини-юбки 2022 / Instagram

Особого внимания в грядущем весенне-летнем сезоне заслуживают костюмы с короткими юбками – они станут находкой для тех, кто обожает выглядеть, как с иголочки. При этом речь не идет о классически приталенных мини-юбках – в этом году на вершине моды окажутся разные силуэты, в том числе пышный, укороченный футляр, плиссе, трапеция, на запах. Эти модные юбки 2022 весна-лето помимо пиджаков можно носить в дуэте с куртками-бомберами и толстовками.

В удивительном показе коллекции Dior весна-лето 2022 найдете много образцов модных коротких юбок и костюмов с юбками:

Многим женщинам непременно должны понравиться мини-юбки 2022, которые в новом сезоне достаточно разнообразны: кожаные, джинсовые, с тропическими, животными, клетчатыми принтами и с эффектом металлик.

Что касается цветовой гаммы, то в тренде юбки таких оттенков: желтый, молочный, бежевый, розовый, оранжевый, фиолетовый, мятный, бирюзовый, сиреневый, белый и черный.

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