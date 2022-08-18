В моду на осень-зиму 2022 2023 входит потрясающая женская стрижка на средние волосы для всех

Несмотря ни на что ее величество Мода никогда не стоит на месте, при этом она всегда пытается нас удивить. И если вы сейчас задумываетесь о том, какую стрижку сделать, то обратите внимание на один потрясающий вариант, который возвращается в тренды.

Модные стрижки 2022-2023 - это небольшое путешествие в прошлое, где естественная красота правит бал. Еще чуть-чуть, и мы попрощаемся с прическами, которые были своего рода вызовом обществу

Если помните, в последние несколько лет, когда на мир свалилось испытание под названием пандемия, то в моду вернулись смелые и немного экстремальные стрижки, которые вызывали неоднозначные эмоции. Многие женщины позволили себе эксперименты с волосами - на фоне происходящего они были, словно глоток свежего воздуха и подарили возможность хотя бы как-то разнообразить свою жизнь, которая была пронизана постоянными ограничениями.

Модная стрижка 2022-2023 лоб / Instagram

Сегодня мы с вами стоим на пороге прощания со знаменитой стрижкой маллет, разными многослойными прическами, стрижкой волка и стрижкой осьминог. Все эти необычные стрижки становятся историей, а если вы хотите быть в тренде, тогда примите изменение тенденций и готовьтесь к возвращению простых, лаконичных и естественных силуэтов.

Хотя есть и то, что останется без изменений - это средняя длина. Модные стрижки 2022 на средние волосы настолько сильно очаровали всех женщин мира своей универсальностью, что легко от них вряд ли получится отказаться. Тем более, что стрижки средней длины популярны не менее десяти лет.

Встречайте: в сезоне осень-зима 2022 2023 снова в центре внимания будет стрижка на средние волосы лоб или удлиненный боб.

Модная стрижка 2022-2023 лоб / Instagram

Средняя длина будет царствовать на вершине модного Олимпа в сезоне осень-зима 2022 2023, а особого внимания заслуживают прически, когда волосы аккуратно подстрижены по одной длине, как вы уже смогли догадаться, средней. При этом вы можете носить волосы прямыми, а можете добавить им легкости и движения. Кроме того, в предстоящем сезоне снова актуальным будет эффект мокрых волос.

Модная стрижка 2022-2023 лоб / Instagram

Но это еще не все. Есть еще одна большая модная тенденция, на которую нужно обратить внимание - это боковой пробор. В последние несколько лет пробор по центру был безумно популярным, но и тут все меняется: теперь на передовую моды выходит интересный боковой пробор, который добавляет образу изюминку.

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