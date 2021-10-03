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В моду на осень-зиму 2021 2122 вошли стильне мужские стрижки, сила которых в непринужденности

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 октября 2021, 06:02

Классические мужские стрижки в стиле 50-х и 60-х, в основе которых выбритые виски и красивая укладка сверху, уже не впечатляют современных мачо.

  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram
  • Модные мужские стрижки 2021-2022
    Модные мужские стрижки 2021-2022 Instagram

Наконец мода сделала еще один круг, и стало понятно, какие мужские стрижки сейчас в моде. Более того, уже сейчас вырисовались мощные тенденции, которые уверенно перекочуют в 2022 год. При этом некоторые мужские короткие стрижки 2021 становятся историей – конечно, вы все еще можете продолжать стричь фейд, андеркат, британку или канадку, но с такими прическами уже не надейтесь на звание "модника".

Наверное, ни для кого уже не секрет, что классические мужские стрижки короткие в стиле 50-х и 60-х, в основе которых выбритые виски и красивая укладка сверху - уже не впечатляют современных мачо. Все очень сильно устали от идеальных причесок, за которыми кроется много фальши.

Кроме того, в последнее время из-за карантинных ограничений многие мужчины переосмыслили значимость стрижки. Так незаметно в тренды вырвались современные мужские стрижки средней длины. А те, кому хватило терпения, открыли для себя мужские стрижки на длинные волосы.

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Сегодня в моде множество разных мужских причесок – от очень смелых коротких до эффектных длинных. При таком большом количестве вариантов решить, какую стрижку выбрать, может быть непросто. Тут главное, слушать свое сердце – оно точно подскажет, как вы должны выглядеть этой осенью и зимой.

Для того чтобы идти в ногу с модой, ознакомьтесь с нашей подборкой, в которой собраны три самые модные и стильные мужские стрижки 2021-2022 – они легко поднимут ваш стиль на новый уровень.

Модные мужские стрижки 2021-2022: на что обратить внимание

В моде беззаботная мужская стрижка средней длины бро флоу

Если вы предпочитаете короткие волосы, или уже очень долго отращиваете локоны, но никак не определитесь, где "золотая середина", то этот вариант станет для вас находкой. В основе стрижки Bro Flow - волосы средней длины: они в меру короткие, но и не слишком длинные. Таким образом вы получаете универсальный вариант и на работу, и для отдыха.

Читайте такжеВ моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фотоСтильная, очень современная и непринужденная стрижка бро флоу в сезоне осень-зима 2021 2022 не требует особых усилий для укладки – а это, согласитесь, еще один плюс, ведь утром можно сэкономить массу времени.

Модные мужские стрижки 2021-2022
Модные мужские стрижки 2021-2022 / Instagram

В тренде мужская короткая стрижка маллет 2021 2022

Знаменитая стрижка маллет в стиле 80-х, которую многие ненавидят, продолжает штурмовать модный Олимп, и первые результаты уже есть: прическа набирает популярность. Правда, в моде современная вариация стрижки маллет, в основе которой – челка и более короткие волосы, чем у классической прически. Если вам нравятся мужские стрижки с челкой вперед, то в сезоне осень-зима 2021 2022 это самое лучшее предложение.

Кроме того, маллет мужской короткий подходит всем мужчинам, независимо от возраста, формы лица и структуры волос - поэтому смело выбирайте ее, экспериментируйте и меняйтесь. Такие изменения в жизни всегда к лучшему.

Модные мужские стрижки 2021-2022
Модные мужские стрижки 2021-2022 / Instagram

В моду вошла необыкновенная стрижка еБой

Эту мужскую стрижку подарил миру ТикТок – именно там вирусным стал определенный образ электронного парня с волосами, которые растекаются по сторонам как шторки. В свою очередь в ТикТок этот тренд пришел из мира популярных аниме, герои которых славятся прическами фантастической красоты. Так вот, чтобы хоть как-то соответствовать образу этого электронного мальчика, молодые люди приняли альтернативную моду, в основе которой – эксперименты с волосами и стиль гранж из 90-х.

Читайте такжеКак сделать мужскую стрижку машинкой самому: 7 простых шаговПоэтому сегодня мужская стрижка E-boy - это уже собирательный образ, ведь так уже называют нестандартные прически, которые позволяют подчеркнуть свою индивидуальность.

Модные мужские стрижки 2021-2022
Модные мужские стрижки 2021-2022 / Instagram

Тем не менее, в классическом понимании стрижка мужская Ебой – это современный вариант знаменитой прически Леонардо Ди Каприо. При этом волосы не нужно ідеально укладывать, они должны ложиться естественно – в этом сила стрижки и ее очарование.

viber
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