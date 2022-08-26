В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минуту

Низкий пучок станет ярким трендом причесок осени 2022 года. Эта потрясающая прическа отлично омолаживает образ и ее можно сделать даже на короткие волосы.
Мы с вами находимся на пороге осени, а это значит, что можно смело начинать планировать осенний образ и изучать модные прически 2022.
Вот самая модная женская прическа, которую можно будет увидеть повсюду этой осенью – посмотрите и вдохновитесь для создания маленького шедевра на своей голове!
Низкий пучок станет главным трендом предстоящего сезона, и вовсе не случайно: эта стильная прическа женская в последнее время довольно часто фигурирует на подиумах. Ее уже сегодня выбирают знаменитости, модницы и все те, кому нравится выглядеть эффектно и беззаботно, особенно в те дни, когда времени на укладку волос очень мало.
Сомневаетесь, что эта модная прическа 2022 именно для вас? А вы хотя бы раз ради интереса попробуйте закрутить волосы в пучок, и сразу ощутите невероятную магию этой потрясающей прически.
Главным преимуществом пучка является то, что его можно создать на волосах любой длины. Кроме того, эта прическа отлично омолаживает образ и может стать спасательным кругом для тех, кто пока не может определиться, какую стрижку сделать.
Как сделать простой низкий пучок
Для того, чтобы сделать низкий пучок на длинные волосы, вам не понадобятся какие-то особенные навыки. Все, что нужно - это собрать волосы в классический низкий хвост, завернуть волосы в пучок (булочку) и закрепить его шпильками.
Низкий пучок на средние волосы тоже делают по такой же схеме - волосы нужно собрать сзади и сделать пучок. При этом учтите, что в сезоне осень 2022 особого внимания заслуживает аккуратный пучок и максимально гладкие волосы. Но если вам по душе непринужденный стиль, то можете сделать небрежный пучок.
Как сделать небрежный пучок за 1 минуту
Добавить образу легкости можно при помощи одного простого трюка: когда вы собрали волосы в хвост и закрутили пучок 2022, нужно некоторые пряди немного вытащить из пучка. Получится очаровательная прическа в стиле бохо.
Как сделать красивый пучок быстро
Если вы хотите сделать эту прическу еще проще для себя, то можете просто закрепить пучок с помощью резинки для волос в стиле 80-х. Это не только практично - на все уйдет не больше 1 минуты, но и придает дополнительного объема вашим волосам и особого шарма. Такие резинки сейчас вернулись в моду, поэтому смело можете взять их на вооружение.
Как сделать пучок из коротких волос
Короткие волосы - вовсе не помеха для этой модной прически 2022. Если у вас короткая стрижка, вы можете сделать имитацию низкого пучка, затянув волосы назад гелем и позволив им собраться на затылке.
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