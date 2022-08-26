В моду на осень 2022 входит удивительная прическа, которую можно сделать за 1 минуту

Мы с вами находимся на пороге осени, а это значит, что можно смело начинать планировать осенний образ и изучать модные прически 2022.

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Вот самая модная женская прическа, которую можно будет увидеть повсюду этой осенью – посмотрите и вдохновитесь для создания маленького шедевра на своей голове!

Низкий пучок станет главным трендом предстоящего сезона, и вовсе не случайно: эта стильная прическа женская в последнее время довольно часто фигурирует на подиумах. Ее уже сегодня выбирают знаменитости, модницы и все те, кому нравится выглядеть эффектно и беззаботно, особенно в те дни, когда времени на укладку волос очень мало.

Сомневаетесь, что эта модная прическа 2022 именно для вас? А вы хотя бы раз ради интереса попробуйте закрутить волосы в пучок, и сразу ощутите невероятную магию этой потрясающей прически.

Главным преимуществом пучка является то, что его можно создать на волосах любой длины. Кроме того, эта прическа отлично омолаживает образ и может стать спасательным кругом для тех, кто пока не может определиться, какую стрижку сделать.

Модная прическа низкий пучок 2022 / Instagram

Как сделать простой низкий пучок

Для того, чтобы сделать низкий пучок на длинные волосы, вам не понадобятся какие-то особенные навыки. Все, что нужно - это собрать волосы в классический низкий хвост, завернуть волосы в пучок (булочку) и закрепить его шпильками.

Низкий пучок на средние волосы тоже делают по такой же схеме - волосы нужно собрать сзади и сделать пучок. При этом учтите, что в сезоне осень 2022 особого внимания заслуживает аккуратный пучок и максимально гладкие волосы. Но если вам по душе непринужденный стиль, то можете сделать небрежный пучок.

Модная прическа низкий пучок 2022 / Instagram

Как сделать небрежный пучок за 1 минуту

Добавить образу легкости можно при помощи одного простого трюка: когда вы собрали волосы в хвост и закрутили пучок 2022, нужно некоторые пряди немного вытащить из пучка. Получится очаровательная прическа в стиле бохо.

Модная прическа низкий пучок 2022 / Instagram

Как сделать красивый пучок быстро

Если вы хотите сделать эту прическу еще проще для себя, то можете просто закрепить пучок с помощью резинки для волос в стиле 80-х. Это не только практично - на все уйдет не больше 1 минуты, но и придает дополнительного объема вашим волосам и особого шарма. Такие резинки сейчас вернулись в моду, поэтому смело можете взять их на вооружение.

Модная прическа низкий пучок 2022 / Instagram

Как сделать пучок из коротких волос

Короткие волосы - вовсе не помеха для этой модной прически 2022. Если у вас короткая стрижка, вы можете сделать имитацию низкого пучка, затянув волосы назад гелем и позволив им собраться на затылке.

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