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В моду на лето 2022 вернулась очаровательная короткая стрижка боб в стиле принцессы Дианы

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

6 июля 2022, 04:15

У Дианы всегда была эффектная стрижка, порой волосы были длиннее, иногда короче, но прическа всегда характеризовалась объемом.

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram

Мода опять сделала круг, и вернула нам замечательную стрижку, от которой сложно оторвать взгляд. Эта модная стрижка 2022 понравится многим женщинам, ведь за ней тянется шлейф воспоминаний о принцессе Диане, которая вдохновляет нас не только в области моды.

Встречайте, в моду вернулась очаровательная стрижка боб в стиле Леди Ди. Правда, в современной вариации. Эта короткая прическа уже успела покорить сердца многих женщин во всем мире, и этим летом она актуальна как никогда.

Фактически: боб Дианы является самой модной короткой стрижкой 2022, и убедиться в этом можно в Instagram и TikTok, где модницы выставляют свои варианты прически. А вдохнули новую жизнь в стрижку принцессы Дианы знаменитости.

Без преувеличения можно сказать, что Леди Ди всегда была иконой стиля, а боб никогда не выходил из моды. У Дианы всегда была эффектная стрижка, порой волосы были длиннее, иногда короче, но прическа всегда характеризовалась объемом и многослойностью.

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram

Главным преимуществом стрижки в стиле принцессы Дианы является то, что если ее правильно подстричь, то она буде красиво отрастать и особых усилий для ухода и укладки не понадобится.

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram

Более того, когда вы стрижете волосы слоями, то это сразу придает им колоссального объема и может облегчить уход за прической.

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram

В укладке эта модная короткая стрижка 2022 не слишком привередлива – возьмите любой продукт, чтобы добавить волосам дополнительной текстуры, и высушите волосы феном так, как это когда-то делала Диана.

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram

Современный боб в стиле принцессы Дианы – это идеальный вариант для тех, кто хочет изменить имидж и стоит на пороге новых изменений, ведь стрижка несмотря на свою давнюю историю способна освежить образ и подарить массу незабываемых ощущений – приятных и радостных!

В моду вернулась стрижка боб в стиле принцессы Дианы / Instagram


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