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В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 мая 2021, 03:02

Достоинством расклешенных брюк 2021 является то, что они отлично стройнят фигуру и добавляют образу женственности, как никакие другие модели. Но не только!

  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram
  • Модные брюки-клеш лето 2021
    Модные брюки-клеш лето 2021 Instagram

Женские брюки-клеш без преувеличения можно назвать волшебными. Они обладают удивительным свойством: с одной стороны, знаменитый силуэт родом из-70 вызывает легкую меланхолию, а, с другой, они пробуждают в нас искреннее чувство радости и окутывают нас мечтами.

Расклешенные брюки женские не сходят с вершины модного Олимпа уже несколько лет подряд, а Мода 2021, кажется, посвятила им оду, поэтому мы будем снова их видеть повсюду этим летом!

Эффектные и немного приталенные женские брюки с расклешенными штанинами ниже колена – это яркая и впечатляющая модная тенденция теплой поры 2021 года.

Также в трендах костюмы с расклешенными брюками – это разумная и выгодная инвестиция, ведь верх и низ могут стать частью других интересных и гармоничных ансамблей.

Достоинством расклешенных брюк 2021 является то, что они отлично стройнят фигуру и добавляют образу женственности, как никакие другие модели. В этом году брюки клеш длиннее, чем обычно, – этот вариант станет "спасательным кругом" для тех, кто хочет казаться ко всему прочему чуть выше. Но если вам на пути встретятся варианты, которые открывают лодыжку – не проходите мимо, ведь это тоже тренд 2021.

А еще расклешенные брюки 2021 женские молниеносно делают образ элегантным – если хотите быстро выбраться из затянувшегося состояния, в которое погрузились во время бесконечных карантинов и локдаунов из-за пандемии, то они в этом быстро помогут, зарядив вас энергией и драйвом!

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят гламурные слитные купальники, которые можно носить не только на пляжПросто невозможно в таких брюках быть расслабленными – они заставляют поднять выше нос, выровнять осанку и идти по жизни гордо и уверенно!

Женские брюки расклешенные лето 2021 – на что обратить внимание

Прежде, чем отправляться на поиски брюк, которые дополнят ваш летний гардероб в 2021 году, уделите несколько минут просмотру показа фантастической коллекции одежды Balmain весна-лето 2021, которая соткана из расклешенных брюк-клеш – там вы найдете классические черные модели и яркие варианты, от которых невозможно оторвать взгляд.

Это прямое доказательство тому, что они заслуживают внимания, и действительно находятся на передовой Моды 2021.

Кроме того, не стоит гнаться только за моделями с высокой талией. Да, это тренд, но в моду возвращаются брюки-клеш, у которых линия талии низкая.

Для тех, кто хочет соблазнить всех вокруг и подчеркнуть свои прелести, советуем искать брюки-клеш, которые в области бедер объемные – в них вы почувствуете себя знойной красоткой!

Также в моде потрясающие и необычные расклешенные брюки с разрезом ниже колена - спереди или сзади – такие варианты все еще вызывают удивленные взгляды и даже недоумение, тем не менее, для всех тех, кто хочет быть центром Вселенной, они станут неоценимой находкой.

Модные брюки-клеш лето 2021
Модные брюки-клеш лето 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-хЧерные брюки расклешенные женские тоже актуальны для лета, как и черный цвет. Их запросто можно сочетать с эффектными топами, интересными блузками и пиджаками любых оттенков. Эти брюки оценят те, кто любит универсальные вещи!

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