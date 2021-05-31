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В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 мая 2021, 04:23

В шортах, кажется, у нас вырастают крылья, и непонятно откуда появляется умение радоваться простым вещам – пению птиц, шуму морских волн и чистому небу.

  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram
  • Модные шорты 2021
    Модные шорты 2021 Instagram

Лето пришло, и опять пробудило в нас желание хвастаться своими красивыми ногами. А лучше всего для этого подходят шорты женские! Более того, они позволяют нам почувствовать каждой клеткой тела тепло солнца, а также испытать неимоверную легкость и свободу, которые присущи разве что детям. В шортах, кажется, у нас вырастают крылья, и непонятно откуда появляется умение радоваться простым вещам – пению птиц, шуму морских волн и чистому небу.

Поэтому шорты уже давно стали одним из самых востребованных предметов летнего гардероба. При этом они вышли за рамки одежды для отпуска и выходного дня. Да-да, теперь вы можете уверенно носить их даже в городе – не слушайте тех, кто будет убеждать вас в обратном. Главное, выбрать правильные и модные женские шорты.

Конечно же, джинсовые шорты – находка для повседневной жизни: они практичны и безумно соблазнительные, поэтому они наполнят ваш образ невероятной энергией.

А вот для городской суеты, встреч с друзьями и неспешных прогулок в городе лучше всего остановить свой выбор на классических силуэтах – мягких, утонченных и немного игривых.

При этом уделите внимание тому, с чем вы будете комбинировать шорты женские 2021. Тут важно учесть один момент: сами по себе шорты – это достаточно смелый элемент гардероба, поэтому верх должен быть не вызывающим, спокойным и лаконичным – если хотите поднять свой стиль на новый уровень, то старайтесь не перегибать палку.

Модные шорты женские 2021 – на что обратить внимание

Костюмы с шортами

Короткие костюмы, которые были в моде прошлым летом, снова актуальны. Поэтому если у вас уже есть комплект, состоящий из бермуд и блейзера, то вы в тренде!

Читайте такжеВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиМода 2021 "не отпустила" костюмы с шортами в небытие, и это очень радует! Дело в том, что такой комплект – отличная база для множества разных стильных и вдохновляющих ансамблей.

Модные шорты 2021
Модные шорты 2021 / Instagram

Шорты бермуды 2021

Если выбирать между короткими шортами и бермудами, то знайте, что вторые – эталон шика и элегантности. Удлиненные женские шорты бермуды родом из 40-х этим летом станут удачным решением для деловых женщин. В моде черные бермуды, которые в дуэте с белой блузкой создают стильный, непринужденный и гармоничный образ.

А если вам по душе ретро-стиль, то носите бермуды с рубашкой-поло. А белые бермуды так и просят яркого верха, сочных красок и залитого солнцем пляжа!

Модные шорты 2021
Модные шорты 2021 / Instagram

Джинсовые шорты 2021

Эти шорты неподвластны времени, и их можно сочетать практически с любым типом верха, от футболок с рисунком до укороченных топов, стильных блузок и кружевных рубашек. Если ищете вариант, который точно не разочарует, то выбирайте шорты джинсовые.

Модные шорты 2021
Модные шорты 2021 / Instagram

Кожаные шорты 2021

Если ищете что-то стильное и изысканное, то вам нужны кожаные шорты – не волнуйтесь, вы сможете их носить даже в теплую летнюю пору. Зато вид у вас будет элегантным и изысканным. Для повседневного непринужденного образа сочетайте черные кожаные шорты со светлым топом.

Модные шорты 2021
Модные шорты 2021 / Instagram

Спортивные шорты 2021

Все те, кто зимой и весной боготворили спортивный костюм, могут открыть для себя спортивные шорты женские. В них удобно, они универсальны и чрезвычайно расслаблены.

Модные шорты 2021
Модные шорты 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыКонечно, такие шорты – не слишком удачный вариант для выхода в город, но если очень сильно хочется – то почему бы и нет, ведь такой стиль – все еще в тренде. Сочетайте спортивные шорты со свободным верхом, чтобы создать прекрасный баланс.

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