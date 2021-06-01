В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди

Никто не знает, каким будет лето 2021. Но в нем нас точно ждут невероятные кроссовки, в которых жизнь покажется легкой, беззаботной, которые подарят крылья и вдохновят на прогулки, походы и путешествия.

И хотя кроссовки уже давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни современной женщины, тем не менее, внимание к ним всегда пристальное. Всем нам крайне важно, чтобы кроссовки были удобными, а убедившись в том, что в них можно идти хоть на край света, мы готовы отдать за них любые деньги. Потому что кроссовки – это больше чем обувь, это, без преувеличения, уже стиль жизни.

Можно влюбиться в шикарные туфли, но выгуляв их один раз, забыть на годы в шкафу. А можно найти модную пару кроссовок, которая с первого взгляда растопит сердце, и сразу с магазина захочется в них бежать домой.

Если вы уже давно пополнили ряды поклонниц кроссовок, то в сезоне лето 2021 в очередной раз убедитесь в том, что не зря когда-то изменили высоким каблукам. Более того, ваши чувства к кроссовкам станут трепетными и теплыми.

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Модные кроссовки лето 2021 / Instagram

Встречайте – в моду на лето 2021 вошли громоздкие кроссовки на объемной подошве, которые обожала Леди Ди – она часто светилась на публике в велосипедках, свитшоте и кроссовках гигантских размеров, которые напоминали мужские аналоги.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаЖенские кроссовки, визуально очень похожие на знаменитые "папины кроссовки", только с "привкусом" ретро - это огромная модная тенденция лета 2021.

Модные кроссовки лето 2021 / Instagram

Модные кроссовки 2021 – универсальны, они станут отличным дополнением любого образа: смело носите их в сочетании с платьем, шортами, джинсами и даже юбкой!