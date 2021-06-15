В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках

Красота – хорошо, но удобство превыше всего. Большинство современных женщин уже не готовы идти на жертвы ради того, чтобы кто-то одарил их лестным комплиментом или оценил восхищенным взглядом. Именно поэтому на самой вершине модного Олимпа оказались удобные и универсальные босоножки с застежкой-липучкой. Это настоящий хит лета 2021 – готовьтесь к тому, что они будут повсюду.

Кроме того, мода уже не диктует правила – сегодня все решает Instagram. Стоит кому-то из звезд или кумиров молодежи сделать эффектное селфи, как подписчики спешат копировать образ.

В какой-то степени эти грубые сандалии на липучках обрели невероятную популярность благодаря любимому паблику модниц.

Но не в последнюю очередь, такая "страсть" возникла благодаря чрезвычайному комфорту и необыкновенному дизайну, который делает сандалии действительно неповторимыми и уникальными в своем роде.

В целом женские сандалии на липучках – это часть большой модной тенденции. Вы, наверное, заметили, что в последние несколько летних сезонов в моде так называемые уродливые сандалии, или отцовские сандалии.

Модные женские сандалии 2021 на липучках / Instagram

В частности, летом 2021 в тренде безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбака. Так вот, сандалии женские с липучками – из этой же "оперы", только они, если честно, не слишком уродливые – нога в них выглядит изящно, а сами они – довольно аккуратные.

Главным преимуществом этих босоножек является то, что ремешки регулируются, ведь они на липучках. Это делает эти сандалии женские 2021 универсальными – каждая женщина может "подогнать" их под свою ногу и чувствовать себя максимально комфортно.

Модные женские сандалии 2021 на липучках / Instagram

Также эти сандалии могут стать находкой для тех, кто предпочитает активный отдых – они действительно очень удобны, и в них можно смело идти хоть на край света.

Модные сандалии на липучках 2021 – легкие, поэтому никакого дискомфорта испытывать в них вы точно не будете – наоборот, появится ощущение, что ваши внутренние батарейки зарядились и у вас появились крылья.

Модные женские сандалии 2021 на липучках / Instagram

Кроме того, в отличие от типичных "папиных сандалий", модели на липучках покорят вас яркими, нежными и необычными расцветками. В сезоне лето 2021 в моде сандалии на липучках пастельных и сочных оттенков, а также варианты с этническими мотивами и эффектными узорами.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди ДиНо мимо классики тоже проходить не стоит – это свежий тренд, и белые, черные или коричные модели вполне можно будет носить и в следующем году.