В моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам Диор

Мечты о лете всегда вдохновляют, особенно, когда в них вы видите себя в одежде неописуемой красоты и обуви, от которой невозможно оторвать взгляд. Сложно сказать, каким будет лето 2021, и какие сюрпризы оно подготовило нам, но знаменитые башмачники точно хотят, чтобы все женщины мира прожили теплое время года в слингбэках!

И, судя по тому, что любимый паблик современных модниц Instagram переполнен фотографиями, на которых фигурируют эти поразительные туфли из 40-х с закрытым носком и ремешком, который крепится над открытой пяткой, то можно уверенно говорить о том, что это – огромная модна тенденция лета 2021!

Если вы стоите на пороге выбора новой пары обуви для лета, то смело доверьтесь утонченному вкусу вершителей моды – неотразимые полуоткрытые туфли слингбэки заставят ваше сердце растаять! Они на фоне других выигрывают тем, что в них соединены удобство и изящество.

Правда, придется подготовить для них пятки, ведь в этой обуви они будут на виду. Зато когда вы будете в них гулять, то будете в восторге от того, насколько в них легко и какая у вас грациозная походка.

За модные слингбэки мы должны быть благодарны легендарному Кристиану Диору. Именно с подачи знаменитого властителя женских душ в 1947 году обувь с ремешком в области пятки, на маленьком каблучке, покорила многих женщин – тогда на подиуме в слингбэках дефилировали модели, демонстрируя коллекцию платьев великого кутюрье под названием "Нью лук".

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В 2021 году слингбэки снова вошли в моду, в том числе, благодаря дому моды Валентино - в весенне-летней коллекции одежды вы найдете роскошные, феерические и неподражаемые модные слингбэки 2021.

Изысканные слингбэки 2021 покорят всех – потому что нельзя не влюбиться в крохотный кошачий каблук высотой до 5 сантиметров. Это один из главных козырей этой летней обуви 2021.

Модные туфли слингбэки 2021 / Instagram

Более того, дизайнеры четко понимают потребности современной женщины, которая в первую очередь ценит удобство, а уже потом – красоту!

Модные туфли слингбэки 2021 / Instagram

Вот почему модные туфли 2021 с открытой пяткой – это также модели с крохотным, едва заметным каблучком, который превращает их в достойного конкурента босоножек на плоском ходу!



Эти модные летние босоножки 2021 универсальны – их можно носить и с джинсами, и с брюками, и с романтичными платьями разной длины, и с платьями-рубашками, и с юбками, и с шортами.

Модные туфли слингбэки 2021 / Instagram

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Слингбэки – без капли преувеличения, женская обувь, которая заслуживает внимания этим летом!