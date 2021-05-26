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В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 мая 2021, 04:23

Эпоха "лихих" продолжает напоминать нам о себе, вызывая ностальгию и щемящее, едва заметное чувство грусти. Встречайте: в моде опять платье с оборками миди.

  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram
  • Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
    Модные платья миди 2021 в стиле 90-х Instagram

Удобное платье - лучшая одежда для лета. Оно дарит сладкое чувство легкости и беззаботности, оно позволяет нам быть самими собой, и оно заставляет нас снова верить в чудеса и мечтать. В красивом платье и мир играет радостными красками, а на душе становится тепло и спокойно.

А еще платье летом можно носить куда угодно: можете выбежать в нем за мороженым, сходить на прогулку с друзьями и даже появиться на работе - всюду вы будете выглядеть волнительно, неотразимо и очень стильно. Добавьте шляпу и солнцезащитные очки, и вы готовы к любым приключениям, которыми обычно так богато лето.

Ее величество Мода 2021 отлично понимает женскую натуру, поэтому для лета подготовила множество вариантов платьев, чтобы все могли выбрать то, к чему больше тянется душа.

А все мы разные. Одни хотят подчеркнуть свои идеальные формы, другие – спрятаться за ярким пышным платьем, как за стеной, а третьим подавай соблазнительные силуэты с вырезами и бантиками, которые, словно огни в ночном океане, манят и завораживают.

А еще в сезоне лето 2021 нас ждет шикарный подарок. Уже сейчас полки магазинов завалены платьями, которые, как нам кажется, произведут настояний фурор этим летом и даже станут культовыми – это платья миди с оборками в стиле 90-х!

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаЭпоха "лихих" продолжает напоминать нам о себе, вызывая ностальгию и щемящее, едва заметное чувство грусти о том, что было, какими мы или наши родители были тогда, и чего уже никогда не вернуть.

Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
Модные платья миди 2021 в стиле 90-х / Instagram

Модные женские платья миди 2021 имеют простой силуэт, однако детали со сборками на талии и более широкая юбка делают их незаменимыми для лета.

Наряду с платьями, сотканными из сочных жизнеутверждающих оттенков и моделями с цветами и разными принтами, особого внимания заслуживают также черные платья миди – они в этом году как никогда уместны в повседневной жизни. Конечно, черное платье и летняя эстетика для многих несовместимы, но черный в моде, и летом он будет повсюду.

Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
Модные платья миди 2021 в стиле 90-х / Instagram

Читайте такжеВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиВ зависимости от того, с какой обувью вы будете сочетать эти удивительные летние платья женские 2021, зависит то, какими красками и настроением они заиграют.

Модные платья миди 2021 в стиле 90-х
Модные платья миди 2021 в стиле 90-х / Instagram

Дуэт с кроссовками – это всегда непринужденность, с модными слингбеками – находка для деловых женщин, а ансамбль с босоножками на плоском ходу - идеальный вариант на пляж.

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