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В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 июня 2021, 06:16

Без преувеличения можно сказать, что юбки из атласа – безумно соблазнительные, они эффектно облегают фигуру и окутывают образ волшебством.

В моде атласные юбки / Instagram

Мода 2021 не прекращает нас удивлять и радовать. Она также вызывает у нас легкое чувство ностальгии: невозможно без эмоций реагировать на одежду, которая очень сильно напоминает о далеких 90-х, когда мы были детьми, а самые родные люди были рядом.

Эти теплые воспоминания, которые пробуждаются в нашей душе, заставляют с трепетом смотреть на вещи из той эпохи – и с первого взгляда мы влюбляемся в одежду, которая вернулась в моду, ведь за ней тянется шлейф, сотканный из прошлого.

В частности, в сезоне лето 2021 в моду из 90-х вернулись атласные юбки – приятные на ощупь, легкие, неподражаемые и элегантные! Без преувеличения можно сказать, что юбки из атласа – безумно соблазнительные, они эффектно облегают фигуру, они окутывают образ волшебством, и они просто незаменимы для лета!

В моде юбки атласные миди, а также модели мини, которые станут находкой для тех, кто хочет показать свои красивые ноги и выглядеть на миллион долларов в теплую пору!

Атласная юбка 2021 – это самая удачная юбка на лето, ведь она универсальна – вы даже не представляете, сколько стильных ансамблей можно с ней создать!

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаМодные юбки 2021 из атласа можно смело комбинировать с белой рубашкой и босоножками без каблука – получится необычный, свежий, но очень стильный образ.

В моде атласные юбки / Instagram

Вы можете носить атласную юбку в дуэте с интересным топом и босоножками на каблуках – такой образ покоряет лаконичностью.

В моде атласные юбки / Instagram

Кроме того, атласную юбку миди можно сочетать с футболками с принтами, а также сандалиями рыбака, шлепками или кроссовками.

В моде атласные юбки / Instagram

Ранее сообщалось, в моду на лето 2021 вошли чуточку пикантные и необыкновенные юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой. Особого внимания заслуживают юбки миди с асимметричным разрезом.

Находкой для многих станет роскошная юбка миди А-силуэта с разрезом до середины бедра. Только не волнуйтесь, эти юбки нисколько не вульгарные – несмотря на то, что разрез довольно глубокий, он позволит вам выглядеть изысканно и элегантно.

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