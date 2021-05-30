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В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 мая 2021, 04:22

Джинсовое платье – всегда находка для тех, кто ищет способ подчеркнуть свою индивидуальность. Оно обязательно заставит вас выглядеть свежо и неповторимо!

  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram
  • Модные джинсовые платья 2021
    Модные джинсовые платья 2021 Instagram

Есть вещи, которые никогда не подводят, и джинсовые платья входят в их число. Их любят за универсальность и эффект неожиданности, который возникает, когда грубая ткань превращается во что-то женственное, роскошное и даже элегантное - благодаря чему в них можно смело появляться даже в офисе.

Джинсовое платье – всегда находка для тех, кто ищет способ подчеркнуть свою индивидуальность. Оно обязательно заставит вас выглядеть по-другому, свежо и неповторимо! А в 2021 году платья джинсовые – это еще и один из самых модных трендов лета, поэтому готовьтесь к тому, что они будут повсюду.

Длинные, миди, короткие и очень короткие – модные джинсовые платья 2021 любой длины заслуживают внимания, главное – подобрать модель, которая будет наиболее гармонично подходить вам и вашему настроению.

Эти удивительные и потрясающие платья женские - пламенный привет из эпохи 90-х, которая из непонятной и безвкусной внезапно стала эталоном стиля. Многие, наверное, помнят, что в те времена одежда из денима переживала настоящий бум, в том числе популярными были джинсовые платья.

Так вот, спустя годы дизайнеры одежды переосмыслили стиль "лихих", и сегодня он стал основополагающим, а немало вещей, рожденных в те времена – культовыми. Лозунг "Быть самим собой" в то время люди воспринимали очень буквально, и позволяли себе настолько смелые сочетания в одежде, что нам с высоты 2021 года стоило бы поучиться у них ощущению радости, свободного духа и свободной души, голодной, веселой и по-хорошему злой, которая не боится осуждения и чужого мнения. А джинсовые платья – это таки очень смелый ход, в 90-х – особенно!

Модные платья джинсовые лето 2021 – на что обратить внимание

Да, джинсовые платья подходят всем – независимо от фигуры и возраста. Правда, не всегда бывает легко найти идеальное джинсовое платье. А если учесть то, что в сезоне лето 2021 в моде джинсовые платья разных оттенков и силуэтов, то можно легко запутаться в том, на какой модели остановиться.

Модные джинсовые платья 2021
Модные джинсовые платья 2021 / Instagram

Так вот, если ваш выбор - темное джинсовое платье цвета индиго с облегающим силуэтом, то оно в сочетании с лодочками идеально подойдет для деловых встреч.

Модные джинсовые платья 2021
Модные джинсовые платья 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиА если выбираете бледно потертый стиль, то это – находка для неспешных прогулок в парке или городом. Удачно под такое платье подходят эспадрильи.

Модные джинсовые платья 2021
Модные джинсовые платья 2021 / Instagram

Джинсовый сарафан миди с пуговицами лучше всего сочетать с белым топом или футболкой – такой сдержанный стиль подойдет романтичным и немного загадочным натурам.

Особого внимания заслуживают джинсовые платья рубашки – они отлично подходят для любого повседневного образа и завораживают лаконичностью и легкостью. Но огромное значение в данном случае имеет обувь и аксессуары – дополните ансамбль стильным клатчем и босоножками на невысоком каблучке – и вы уже элегантная.

Модные джинсовые платья 2021
Модные джинсовые платья 2021 / Instagram

Платья джинсовые на бретельках лучше всего сочетать с кроссовками или кедами – это очень стильный и эффектный образ для тех, кто хочет быть в центре внимания.

Модные джинсовые платья 2021
Модные джинсовые платья 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-хДжинсовое платье – выгодная покупка, так как практически всегда в моде. Оно чрезвычайно практично и легко сочетается с современными тенденциями.

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