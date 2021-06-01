В моду на лето 2021 вернулась стрижка боб в стиле неугомонных 90-х, которую носили Бэкхемы

Стрижка боб постоянно меняется, и в этом ее очарование. И независимо от того, какие варианты боба в тренде, эта невероятная стрижка всегда востребована, любима и актуальна. Если с приходом лета вам очень сильно хочется изменить имидж, освежить образ и просто провести грань между прошлым и настоящим, и открыть двери будущему, в котором вы – счастливая, радостная и уверенная в себе – то укороченный боб в стиле 90-х станет для вас находкой!

Как видим, мода 2021 – многолика, и одним из ее граней является возрождение эпохи "лихих" - свободных, смелых и неугомонных! И влияние того времени настолько сильное сейчас, что это заметно даже в стрижках – они идут с подчеркнутым старинным эффектом.

В моду вернулся очень короткий боб, который в 90-х прославили Дэвид и Виктория Бэкхемы, а также Бред Питт и Леонардо ди Каприо – тогда, как и сейчас, эта стрижка универсальна, и она подходит и для женщин, и для мужчин. Тогда такая прическа была настоящим заявлением, хотя и сегодня требует определенного мужества!

Главной отличительной особенностью стрижки мини-боб является затылок: он должен быть очень коротким. Конечно, в зависимости от типа лица, допустим также ультракороткий затылок.

Читайте такжеВ моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходитЕсли говорить о тенденциях, то летом 2021 особого внимания заслуживает блондинистый мини-боб, или вариант с легким мелированием – на ваших волосах должны быть следы теплых поцелуев солнца!

Тем не менее, это не значит, что только блондинки могут выбрать эту стрижку для себя – темная версия тоже имеет право на существование этим летом. Кроме того, в тренде отросшие корни, поэтому контрасты приветствуются.

Стрижка укороченный боб 2021 / Instagram

А челку можно укладывать по-разному – тут все зависит от типа лица. Одним хорошо, если челка будет растекаться на две стороны, при этом пробор будет по центру.

Стрижка укороченный боб 2021 / Instagram

Для других идеальным будет боковой пробор и удлиненной челкой, которая плавно переходит в основную длину волос и кокетливо прячется за ушком.

Читайте такжеВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишЕсли укороченный боб 2021 для вас – это слишком героический шаг, на который вы пока не готовы решиться, то ориентируйтесь на современную версию – боб до уровня губ или подбородка. Такая стрижка – немного мягче, она красиво обрамляет лицо и практически не требует усилий для укладки: все, что вам нужно, просто аккуратно высушить волосы и "выравнять" пробор.

Стрижка укороченный боб 2021 / Instagram

...Время безвозвратно ушло, за спиной – несколько десятков лет, а мы все так же, как и наши кумиры в 90-х, мечтательно смотрим в будущее, хотим романтики, легкости и невероятных впечатлений. Женская короткая стрижка боб в стиле 90-х – это не просто дань моде, но и шаг навстречу себе и своим мечтам!