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В моду на 2022 вошла впечатляющая женская стрижка из романтических 70-х, которая не требует укладки

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 января 2022, 06:02

Очарование стрижки шегги 2022 в том, что волосы визуально кажутся растрепанными, а вид - небрежным.

  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram
  • Женская стрижка шегги 2022
    Женская стрижка шегги 2022 Instagram

Знаменитая стрижка Мика Джаггера возвращается в моду на 2022 год для женской половины человечества. Культовая лохматая прическа шегги, или шэг родом из романтичних 70-х снова популярна и всеми любима. Более того, титул "самая модная стрижка 2022" она вполне заслуженно может завоевать, потому что современные варианты настолько впечатлительные и восхитительные, что перед ними сложно устоять.

Женская стрижка шегги 2022 – это, как правило, волосы до плеч, и их укладывают слоями. Главной фишкой прически является то, что слои стригут хаотично, и их филируют.

Обратите внимание, что в вариации 2022 года слоев должно быть минимум, чтобы передать атмосферу 70-х, при этом выглядеть не старомодно, а свежо и прогрессивно. В итоге кажется, что волосы растрепаны, а вид слегка небрежный. И именно в этом очарование стрижки шегги.

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Правда, четких требований к длине волос нет - она может меняться. Стрижка шэг на короткие волосы, или вариант средней длины, - имеют полное право на воплощение в жизнь.

При этом огромное значение имеет челка – чтобы добиться максимального эффекта и погружения в стиль ретро, без нее не обойтись. Модная стрижка шегги с челкой – это вариант с удлиненной челкой, которая свисает на глаза и переходит в ступени по бокам.

Для того, чтобы добиться нужного эффекта, челка должна быть разделена посередине и зачесана влево и вправо. Еще один вариант – челка должна быть просто распущена, но не зафиксирована лаком, ведь сила шегги – в легкости и свободе, которую она в прямом смысле слова излучает.

Но, если очень сильно хочется, а точнее, не очень хочется делать челку, но вы уже созрели на эксперимент с волосами, то стрижка шегги боб без челки – самый подходящий вариант для вас.

Женская стрижка шегги 2022 / Instagram

Только не думайте, что эта стрижка женская 2022 - всего лишь подкрученная, тщательно растрепанная и "залакированная" копна волос. Стрижка шэг без укладки с мягкими прядями – тот идеал, к которому нужно стремиться. Или вы должны уложить волосы так, чтобы никто и не подумал, что вы потратили на этот шедевр на голове хотя бы минуту своего времени.

Женская стрижка шегги 2022
Женская стрижка шегги 2022 / Instagram

Визуально эта впечатляющая стрижка без укладки выглядит очень объемной, поэтому для тех, у кого от природы тонкие волосы она может стать настоящим "спасательным кругом". Но если у вас от природы густые вьющиеся волосы, тогда стоит позаботиться о том, чтобы кончики были хорошо прорежены и на них не собирался весь объем.

Женская стрижка шегги 2022
Женская стрижка шегги 2022 / Instagram

Стрижка шегги – идеальное решение для овального и слегка квадратного лица. Мягко спадающие, ассиметричные пряди естественно обрамляют лицо, сглаживая угловатость.

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