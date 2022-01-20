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В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодит

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 января 2022, 05:02

Эта удивительная женская стрижка 2022 подходит к любому типу лица, поэтому ее можно без преувеличения назвать универсальной.

  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram
  • Стрижка прямой боб 2022
    Стрижка прямой боб 2022 Instagram

Модные стрижки 2022 года удивят вас своей простотой и лаконичностью. Конечно, в моде опять многослойность и текстура, которые позволяют волосам выглядеть объемно и динамично. В то же время актуальными, как никогда, стали прически с ровной, словно под линейку, линией среза.

В этом году на вершину моды взбирается прическа боб с волосами, подстриженными до одной длины – до подбородка, до плеч или чуть ниже. Но есть одно условие - линия среза обязательно должна быть прямой. Отсюда название – прямой боб.

Эта необычайно красивая стрижка 2022 очень женственна, хотя и выглядит спортивно, благодаря чему отлично освежает образ и даже молодит его. Боб с прямым срезом, или как его еще называют – блант боб, особенно популярен среди моделей, и не случайно: при всей своей простоте он излучает стиль и класс.

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Мы собрали для вас фотогалерею современных вариантов этой стрижки средней длины и до подбородка из Instagram - вполне возможно, некоторые из них вас вдохновят на смену имиджа.

Женская стрижка прямой боб 2022 - на что обратить внимание

Преимущество этого варианта боба в том, что над прической вам не придётся слишком усердно трудиться. Ежедневная укладка волос ограничится только тем, что вам нужно будет высушить волосы и расчесать их. И все. А дальше все ограничивается только вашим желанием - если оно у вас будет, можно сделать легкие волны.

Кроме того, если вы по каким-то причинам не сможете попасть к своему парикмахеру, то сможете легко перейти на удлиненный боб, который тоже сейчас в тренде.

Стрижка прямой боб 2022
Стрижка прямой боб 2022 / Instagram

Стрижка женская блант боб – это, как правило, прямые волосы. Но линия среза творит чудеса – она дарит шевелюре эффектный объем, и не только на кончиках волос. Поэтому эту прическу могут взять на вооружение обладательницы тонких волос.

Стрижка прямой боб 2022
Стрижка прямой боб 2022 / Instagram

При желании вы можете подстричь челку – она станет изюминкой вашей стрижки. Прямой боб с челкой сделает акцент на глаза, что оценят по достоинству многие женщины.

Стрижка прямой боб 2022
Стрижка прямой боб 2022 / Instagram

Прямой боб до плеч и короткий вариант не особо привередливы, поэтому не имеет значения сколько вам лет: стрижка подойдет и женщинам в элегантном возрасте, и девушкам. При этом одних она визуально чудесно омолодит, а другим добавит легкой элегантности.

Стрижка прямой боб 2022
Стрижка прямой боб 2022 / Instagram

А учитывая то, что эта удивительная женская стрижка 2022 подходит к любому типу лица, то ее можно без преувеличения назвать универсальной. Если она вам нравится, и вы чувствуете, что готовы на чудесное перевоплощение в жизни, то смело бегите к своему парикмахеру и наслаждайтесь ее очарованием и простотой!

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viber
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