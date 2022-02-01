В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог

Модные женские стрижки 2022 пополнились еще одним удивительным экземпляром, от которого многие будут в восторге. Встречайте прическу с очень экзотическим названием осьминог, которая стремительно мчится на вершину модного Олимпа!

Правда, сама стрижка осьминог не настолько сумасшедшая, как может показаться на первый взгляд. Визуально это что-то среднее между стрижками волка, маллет и шегги, которые в последнее время активно покоряют сердца женщин во всем мире. Пришла к нам эта прическа из японского стиля, хотя и напоминает знаменитую стрижку Рейчел из 90-х.

В основе этой модной стрижки 2022 многослойные волосы на макушке, благодаря чему длина достаточно прорежена. Таким образом на уровне уха или подбородка создается своего рода ступенька, а макушка получается объемной и пышной. Прическу завершают оставшиеся более длинные пряди, которые сливаются с челкой и плавно раскручиваются к ключице.

Реклама

Конечно, стрижка женская осьминог немного безумная, и нужно быть достаточно смелой и уверенной в себе, чтобы сейчас, когда она только вошла в моду, решиться сделать ее. Но если вы готовы к переменам и экспериментам, то этот потрясающий вариант - именно для вас, ведь главная фишка прически в ее непринужденности и легкости!

Стрижка 2022 женская осьминог подходит и обладательницам прямых волос, и тем, у кого от природы вьющиеся волос. Единственное требование – это длина. Для того чтобы прическа выглядела эффектно, у вас должны быть волосы минимум до плеч, а лучше – до уровня груди.

Женская стрижка 2022 осьминог / Instagram

Благодаря колоссальному объему, эта стрижка на средние волосы 2022 может стать отличным решением для тех, у кого тонкие, но не слишком редкие волосы – челка и слои способны на чудеса.

Женская стрижка 2022 осьминог / Instagram

А еще стрижка осьминога наилучшим образом подходит всем тем, кто не готов по утрам тратить слишком много времени на укладку и не любит часто посещать парикмахерскую. Легкая небрежность в тренде, поэтому укладывать каждую прядь не нужно. По мере отрастания прическа не потеряет своего шарма и очарования, поэтому можно отращивать волосы столько, сколько захотите сами.

Женская стрижка 2022 осьминог / Instagram

Вам может быть интересно: