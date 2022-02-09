В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободы

Если все ваши мысли сейчас о том, какую стрижку сделать, чтобы начать жизнь с чистого листа, то обратите внимание на чоппи боб, или неспокойный боб. Непринужденная, бесхитростная и чрезвычайно гибкая, эта женская стрижка родом из нулевых снова взбирается на вершину Моды. При этом ее можно сделать как на короткие волосы, так и на волосы средней длины, что делает ее универсальной.

Суть стильной стрижки 2022 чоппи боб в том, что на макушке волосы стригут чуть короче, а спереди длина доходит до линии подбородка или опускается ниже – все ограничивается тем, какой вариант вам больше подходит – короткий или средний. И тут начинается самое интересное – то, что и определяет название прически. Речь идет о рванной текстуре, которая покоряет силой и завораживает свободой и легкой небрежностью.

Благодаря разной длине волос имеем необычную линию среза, которая создает живой непринужденный образ. В результате получается женская стрижка, которая не требует особых усилий и времени для укладки.

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Модная женская стрижка 2022 чоппи боб станет находкой как для женщин, у которых от природы густые пышные волосы, так и для тех, у кого они тонкие. Благодаря текстуре и неровной линии среза тонкие волосы визуально приобретают колоссальный объем, а это, согласитесь, шикарная способность прически.

Эта стрижка боб 2022 лучше всего смотрится на окрашенных волосах, особенно, если присутствуют блики и более светлые пряди – благодаря этой хитрости можно также визуально добавить волосам объема.

Стрижка чоппи боб 2022 / Instagram

Стрижка женская 2022 чоппи боб – это, как правило, вариант с челкой. Можно сделать слегка удлиненную челку - прямую или боковую, или модную в последнее время челку на две стороны. Тут выбор зависит от особенностей вашего лица.

Укладка стрижки чоппи боб 2022

Как уже говорилось выше, стрижку чоппи боб очень легко стилизовать. В частности, вы можете просто дать волосам высохнуть на воздухе или использовать для этого фен – только никаких лишних движений, кроме сушки! На этом этапе можно остановиться – получится легкая непринужденная прическа, или можно добавить специальный спрей, который позволит красиво выделить отдельные пряди.

Стрижка чоппи боб 2022 / Instagram

А если вам нравятся гламурные укладки волос, то сделайте волны. Специальная техника стрижки позволит вам легко создать волны даже в случае, если у вас прямые волосы.

Еще один вариант укладки – просто выпрямить волосы и вытянуть каждую прядь – получится очень стильная и эффектная прическа.

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