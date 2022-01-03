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В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбиться

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 января 2022, 06:02

Мода 2022 совершила путешествие в середину 2010-х годов и прихватила для нас сумки-ведра. Но не только они в тренде!

  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram
  • Самые модные сумки 2022 года
    Самые модные сумки 2022 года Instagram

Сумка всегда будет незаменимой в гардеробе каждой женщины, независимо от того, какой стиль одежды она предпочитает. А новый аксессуар – это еще и отличная возможность самовыразиться.

Кроме того, если верить приметам, но новая сумка женская – предвестник перемен. Поэтому начало года, когда воздух буквально пропитан нашими мечтами и верой в то, что вот-вот откроется новая глава в нашей жизни, – идеальное время для выбора очередной сумки!

Модные сумки 2022 удивят нас и вдохновят, и каждая женщина найдет для себя необыкновенную модель, которая станет изюминкой ее образа.

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Если вы любите сумки среднего размера, чтобы носить с собой все самое необходимое, и при этом выглядеть стильно и эффектно, то для вас в моду входят сумки-тоут 2022 удивительной красоты. Это могут быть как варианты классических оттенков, так и модели с фантастическими принтами.

Модные сумки-тоут отличаются не только смелыми расцветками, но и формой и текстурой. В 2022 году на полках магазинов вы увидите много необычных вариантов прямоугольной формы, которые складываются, а также бесформенные модели. Вместе с кожей в тренде будут стеганые сумки-тоут.

В показе коллекции Versace весна-лето 2022 найдете образцы сказочных сумок:

Мода 2022 совершила путешествие в середину 2010-х годов и прихватила для нас сумки-ведра. Если выражаться более понятно, то Chanel, Louis Vuitton и Versace сделали ставку на эти необыкновенные сумки женские, поэтому в этом году они будут на вершине Моды.

Модные сумки-ведра 2022 – это в первую очередь удобный размер, поэтому они станут находкой для многих женщин. Они визуально очень компактные и в то же время чрезвычайно вместительные. При этом от вариантов дизайна вы будете в восторге – там и ретро-мотивы, и современные интерпретации.

В показе коллекции Elie Saab весна-лето 2022 представлены безумно красивые сумки женские в форме ведерка:

Модные сумки 2022 весна-лето – это также большие каркасные модели неописуемой красоты. Все те, кто устал о мелких сумочек и постоянных мыслей о том, что взять с собой, а без чего можно обойтись, будут в восторге от них. Кроме того, каркасные сумки – это еще и сильная претензия на элегантность. Несмотря на лаконичный дизайн, каркасные сумки женские 2022 способны поднять любой образ на несколько ступенек выше.

В показе коллекции Fendi весна-лето 2022 увидите роскошные женские сумки каркасные:

Конечно, сумки классических форм никогда не выйдут из моды, но дизайнеры постоянно пытаются вырваться из шаблона, чтобы удивить мир и чем-то запомниться. В 2022 году в тренды врываются сумки в форме сердца и полумесяца. Для неспешных прогулок весной и летом такие сумки просто незаменимы.

В показе коллекции Chanel весна-лето 2022 представлены маленькие женские сумочки через плечо в форме сердца, от которых невозможно оторвать взгляд:

Самые модные сумки 2022 года – на что еще обратить внимание:

В моду вернулись сумки цвета металлик.

В моду входят сумки с эффектными ремешками-цепочками.

В моде стеганые сумки-подушки.

В тренде маленькие сумки со стразами, пайетками и бисером.

Писк сезона – красные сумки женские.

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