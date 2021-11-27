В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник

Не успеем оглянуться, как наступит новый год, и словно по мановению волшебной палочки, некоторые джинсы выйдут из моды, а какие-то с новой силой станут завоевывать сердца всех женщин мира. Ее величество мода повторяется, но больше всего она обожает нас удивлять. И новый сезон – этому прямое доказательство. Джинсы 2022 женские "свихнулись" на ширине, и джинсам скинни среди них не нашлось места.

На передовой моды предстоящего сезона нас ждут джинсы женские светлых оттенков, а также белые, коричневые и розовые модели. Только избегайте деним с кислотной стиркой – он остался в прошлом. Кроме того, в моде двухцветные джинсы – если одна штанина одного цвета, а вторая на нее не похожа - берите, ведь это огромная модная тенденция 2022.

Нравится вам это или нет, но мода 2022 широко распахнула двери объемным расклешенным джинсам – и это не те аккуратные силуэты, которые были в тренде в последние несколько лет. Это очень широкие джинсы, которые по мере приближения к подолу становятся еще более широкими. Эти джинсы клеш станут находкой для тех, кто хочет поднять свой стиль на новый уровень.

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Модные джинсы 2022 женские, конечно же, позволят вам выглядеть и изящно. Эта миссия возложена на зауженные джинсы-бойфренды. До скинни им далеко, но это самый узкий из возможных вариантов.

Женские джинсы с чрезвычайно широкими штанинами в стиле 90-х и 2000-х, которые еще не так давно мы бы смело назвали ужасными, теперь стали эталоном стиля. Они очень эффектные, и сразу добавляют своей обладательнице загадочности и особого шарма. Чтобы в таких джинсах выглядеть на миллион долларов, советуем надеть топ, прилегающий к телу, или рубашку с принтом - ее нужно заправить внутрь брюк.

В показе коллекции Balenciaga весна 2022 можете увидеть, как выглядят самые модные широкие джинсы предстоящего сезона:

Для тех, кто в первую очередь ценит оригинальность, и обожает притягивать к себе взгляды окружающих, в моду входят асимметричные джинсы, в том числе и на уровне линии талии.

Если любите сиять, то радуйтесь: в предстоящем модном сезоне снова актуальными будут джинсы с блестками или модели, расшитые цветными камнями. Эти женские джинсы 2022 настолько шикарные, что вмиг могут превратить всю вашу жизнь в сплошной праздник.

В показе коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2022 можете увидеть, как выглядят эти потрясающие джинсы с камнями:

В следующем году дизайнеры одежды все еще будут пытаться приучить нас бережно относиться к природе, и перешивать вещи. Поэтому джинсы в стиле пэчворк все еще в тренде. Если у вас уже есть джинсы, пошитые из лоскутов – не спешите с ними расставаться, ведь они актуальны как никогда.

Особого внимания заслуживают джинсы с принтами. При этом совершенно не важно, что на ваших штанинах будет нарисовано - это может быть и ваша собственная роспись. Чем интереснее рисунок – тем круче вы будете выглядеть.

Модные джинсы 2022 женские / Instagram

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