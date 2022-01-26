В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободой

Культовая верхняя одежда возвращается в моду на весну-лето 2022. Встречайте – утонченные, гламурные и немного брутальные кожаные куртки снова с нами! Наверное, к ним неравнодушны многие, ведь это универсальный вариант, который подходит для любого типа фигуры и уместен в любой ситуации. Вы можете просто накинуть эту курточку поверх простой футболки и носить с джинсами, при этом будете на высоте. Это прекрасный способ сделать свой ансамбль стильным и уникальным.

Конечно, кожаные куртки женские пережили за свою историю немало взлетов, падений и стилевых перевоплощений, начиная от хорошо известных байкерских стилей и заканчивая индивидуальным дизайном и укороченными версиями. Тем не менее, они сумели сохранить свой особый непокорный дух свободы!

Женские кожаные куртки 2022 должны быть в гардеробе каждой модницы – судя по тому, что многие дизайнеры одежды снова вложили в них много души и сердца, в ближайшие несколько лет они точно никуда из нашей жизни не пропадут.

Реклама

Особого внимания в этом году заслуживают байкерские куртки - ее величество Мода 2022 решила, что для многих встреча с ними будет желанной. Уже сегодня можете искать классические приталенные модели с молнией и ремешком на шее в стиле неординарных 90-х.

Вполне возможно, в вашем шкафу давно сиротливо висит похожая модель – можете смело ее доставать и приводить в порядок, в этом году она вам точно понадобится! Байкерская куртка женская точно станет модным хитом года.

Впрочем, все меняется, и вы можете отойти от классики и обратить внимание на женские байкерские куртки 2022 с широкими плечами, с большими лацканами, с джинсовыми деталями, с бахромой.

Модные кожаные куртки 2022 / Instagram

Более того, за место под солнцем на вершине моды "поборются" и силуэты оверсайз. Кроме того, опять на передовой моды оказались неподражаемые кожаные пиджаки родом из лихих 1990-х, которые уверенно можно носить в дуэте с платьями, джинсами и юбками.

В показе коллекции Miu Miu весна-лето 2022 найдете потрясающие кожаные куртки, перед которыми сложно устоять:

Если говорить о расцветках, то тут преобладают всем привычные черный, коричневый, карамельний, оранжевый, белый и бежевый – эпоха сочной цветной кожи, кажется, уходит в прошлое. При этом ориентируйтесь на искусственную кожу – именно она теперь правит бал в мире моды!

В показе коллекции Celine весна-лето 2022 представлены удивительные куртки из экокожи:

Читайте также: