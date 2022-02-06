В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбимых 90-х / Instagram

Мода 2022 запомнится нам тем, что в тренды вернулись тонкие брови. Наконец-то мы окончательно расстаемся с полными и тяжелыми бровями, которые шли впереди нас и их было видно издалека.

Но тонкие брови – это только одна из модных тенденций года, поэтому не стоит сразу бежать за пинцетом и выщипывать лишние волоски.

Если вы следите за модой, то должны были заметить, что периодически все опять возвращается, поэтому с широкими бровями наверняка увидимся очень скоро. Если оглянуться в прошлое, то вы увидите, что широкие и узкие брови чередуются.

Например, в 80-х годах очень популярными были так называемые "невинные брови" - визуально они выглядели очень пушистыми, и от этого казались дикими. А уже в 90-все женщины мира вдруг взяли в руки пинцет и тщательно выщипывали брови – это был период, когда тонки брови были на высоте.

Потом опять на передовой моды оказались полные, естественные, но ухоженные брови, и мы стали идти на всякие ухищрения, чтобы волосков над глазами было как можно больше. Одержимость пышными бровями – чем больше, тем лучше – все еще чувствуется, но очень скоро она может растаять, как снег, ведь в моде опять 90-е.

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Сегодня тонкие брови приняли многие иконы стиля, и если мир TikTok вам не чужд, то и там уже их активно демонстрируют – молодежь, открытая ко всему новому, легко подхватила этот тренд.

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбимых 90-х / Instagram

Правда, модные брови 2022 – это не полная копия вариантов из 90-х: теперь они выглядят немного мягче. При этом не обязательно полностью выщипывать волоски, чтобы идти в ногу с модой. Для того, чтобы визуально брови казались тонкими, можно их осветлить или замаскировать, подчеркнув при этом линию по центру.

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбимых 90-х / Instagram

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Ранее сообщалось о том, что корректировать брови вовсе не сложно, хотя может показаться, что это больно – но больно только вначале, а потом вы даже не заметите, как почти машинально будете наводить красоту сами. Главред собрал важные советы по уходу за бровями дома.

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