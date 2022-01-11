В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всем

Уже несколько лет подряд удивительная женская стрижка боб находится на пике популярности. В нее без преувеличения влюбляются за неописуемое чувство легкости, которое она дарит. Но главным преимуществом этой стрижки является то, что она не слишком привередлива и подходит абсолютно всем женщинам любого возраста независимо от того, какой формы у них лицо и какой структуры волосы.

Сила стрижки боб 2022 в том, что она имеет множество прелестных вариантов – нужно только выбрать тот, который именно вам подойдет наиболее гармонично.

Стрижка женская боб постоянно меняется и приспосабливается к нашим потребностям, поэтому во всем мире у нее появилась огромная армия поклонниц. Особенно многим нравится перевернутый боб.

Реклама

Он отличается от классической "правильной" стрижки А-силуэта. В основе этой разновидности боба удлиненные пряди волос спереди и короткие сзади. При этом волосы стригут слоями, которые дарят шевелюре колоссальный объем.

Модная стрижка боб с объемной макушкой красиво подчеркнет ваши черты лица. Она легко может расширить ваше лицо или сделать его длиннее. Ей под силу любые чудеса, при этом всегда она выглядит неповторимо, поэтому в списке "самые модные стрижки 2022" она оказалась вполне заслуженно!

Перевернутый боб – на что обратить внимание

Изумительная стрижка перевернутый боб пришла к нам из далеких 90-х. Ее величество Мода 2022 опять вознесла до небес лохматость и текстуру, и эта прическа может всем этим "похвастаться".

Перевернутый боб – это, по сути, знаменитый боб с градуировкой, или градуированный боб. Лучший способ выбрать подходящий силуэт – это поговорить со своим парикмахером. Он сможет подобрать вам идеальный вариант прически с учетом типа волос, формы лица и личных предпочтений.

Перевернутый удлиненный боб 2022

Эта стрижка точно восхитит всех тех, кто не хочет прощаться с длинными волосами, но мечтает освежить образ. Удлиненный перевернутый боб – это когда сзади волосы короткие, а длина спереди остается такой, какой хотите. Когда вы опять решите что-то изменить в себе, вы легко сможете волосы спереди укоротить.

Женская стрижка перевернутый боб 2022 / Instagram

Короткий боб 2022 перевернутый

Этот вариант боба - отличный выбор среди коротких стрижек. При этом учтите, что наиболее эффектно боб короткий смотрится в сочетании с челкой. В результате вы получите восхитительную прическу, которая подчеркивает глаза и визуально делает волосы густыми и объемными.

Женская стрижка перевернутый боб 2022 / Instagram

Перевернутый асимметричный боб 2022

В основе этой стрижки – неравномерная длина волос спереди, поэтому пряди с одной стороны выглядят длиннее, чем с другой. Это выглядит очень стильно и впечатляюще.

Женская стрижка перевернутый боб 2022 / Instagram

Перевернутый рваный боб 2022

Эта вариация немного напоминает стрижку пикси – прическа выглядит очень смело и в то же время роскошно. Рваный перевернутый боб станет находкой для обладательниц овального и круглого лица, поскольку прическа помогают красиво обрамить его. А еще эта короткая стрижка женская 2022 позволяет выглядеть непринужденно, и в этом ее сила.

Женская стрижка перевернутый боб 2022 / Instagram

Вам может быть интересно: