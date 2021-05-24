В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси

Мода повторяется, и в последнее время это особенно ощутимо. Правда, не всегда угадаешь, что и когда снова станет актуальным. С другой стороны, хранить года вещи только для того, чтобы однажды их снова одеть – не слишком разумно.

Тем не менее мы всегда переживаем трепетные и нежные чувства, когда на вершине современной моды оказывается что-то из нашего прошлого. Казалось бы, всего лишь вещи, но внезапно накрывает такая ностальгия – вроде просыпаешься из глубокого сна. В этом прелесть моды – она, словно хранительница нашей личной истории, не позволяет нам забыть что-то важное.

Очередной подарок ее величества Моды 2021 – юбки в складку. Они были безумно популярными семь лет назад – в 2014-м женщины во всем мире уже влюблялись в эти элегантные, немного романтичные и очень утонченные силуэты родом из 50-х.

И вот нас ждет новый "роман" с плиссированными юбками. Любимый паблик модниц Instagram быстрыми темпами наполняется фотографиями, на которых в юбках в складку позируют все те, кто привык идти в ногу с модой.

Только модные юбки плиссе 2021 немного отличаются от того, что мы носили раньше. Теперь помимо юбок в складку миди, которые добавляют женщине особого шарма, в тренды выбились мини-юбки плиссе, напоминающие школьные варианты или юбки-тенниски: они чрезвычайно привлекательные!

Правда, короткая юбка в складку станет находкой только для тех, кто хочет продемонстрировать свои красивые ноги. В дуэте с худи – получится стильный образ!

Модные юбки плиссе 2021 / Instagram

Кроме того, в моду вернулись и длинные плиссированные юбки, которые чрезвычайно завораживают. Зеленые, черные, синие, кремовые и белые длинные юбки макси в складку дарят невероятное чувство легкости, свободы и комфорта!

Модные юбки плиссе 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и летоТакже особого внимание заслуживают юбки в горошек – о том, что этот легендарный принт снова вернулся в моду, можете узнать в нашем материале В моду вошли блузки и платья с легендарным принтом горошек.

Модные юбки плиссе 2021 / Instagram

Плиссированная юбка отлично впишется в любой гардероб, ее легко комбинировать с блузками, свитерами, джемперами, пиджаками и топами. А простота ухода и практичность делают эту юбку одной из самых удобных в повседневном использовании.