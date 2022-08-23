В моде стрижки по знаку зодиака: какая прическа идеально подходит женщинам по гороскопу

В моде стрижки по знаку зодиака / коллаж Instagram

Если женщине надоедает прическа и она принимает решение кардинально изменить имидж, то за этим всегда стоят какие-то сильные чувства, в результате чего приходит понимание, что пора переворачивать страницу и начинать все с чистого листа. Тут главное – не рубить с плеча, а подходить к выбору новой стрижки осознанно, чтобы поход к парикмахеру не обернулся разочарованием. Конечно, волосы отрастают, и все можно исправить, но и не стоит недооценивать ситуацию, ведь то, что у нас на голове, сильно влияет на то, как мы себя чувствуем.

Образ жизни, стиль в одежде, форма лица и структура волос – все это нужно учитывать перед тем, как мастер начинает "колдовать" над вашей шевелюрой. Кроме того, вы сами должны интуитивно чувствовать свою стрижку, поэтому остановитесь на миг и послушайте, что вам подсказывает ваше сердце. А если вы окончательно запутались, то есть еще один путь: можно отдать предпочтение той или иной прическе на основании вашего знака зодиака.

Прическа по знаку зодиака - отличное решение для тех, кто верит в гороскопы и прислушивается к рекомендациям астрологов. Кроме того, не зря же говорят, что стрижка женская является отражением личности, поэтому спешите узнать, какую стрижку советуют вам звезды.

Стрижка по знаку зодиака Овен

Женщины, рожденные под знаком зодиака Овен довольно уверенные в селе, страстные и решительные, а все потому, что ими управляет планета Марс. В душе они бунтари, поэтому им лучше всего подходят стрижки с рваными прядями, текстурой и объемом.

Стрижка по знаку зодиака Овен / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Телец

Женщины-Тельцы умеют любить, они надежные и верные - так влияет на них Венера. Что касается стиля, что Тельцам нравится классика и все то, что никогда не выходит из моды. При выборе стрижки им стоит обратить внимание на варианты средней длины, в частности, лонг боб.

Стрижка по знаку зодиака Телец / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Близнецы

Все те, кто родился под знаком зодиака Близнецы - личности разносторонние, умные и сообразительные, При этом они обожают эксперименты и все новое и необычное. Идеальной для них станет модная стрижка французский боб с укороченной челкой.

Стрижка по знаку зодиака Близнецы / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Рак

Женщины-Раки - довольно чувствительные и эмоциональные, и у них очень переменчивое настроение. Поэтому этим женщинам подходят длинные волосы, которые позволят меняться, в зависимости от настроения: они могут сделать конский хвост, булочку, низкий хвост, просто распустить волосы или сделать их волнистыми.

Прическа по знаку зодиака Рак / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Лев

По жизни женщины знака зодиака Лев - сильные, гордые и крайне уверенные в себе. Они обожают праздновать, особенно, когда дело касается их самих. Лучше всего им подходят прически, которые позволяют подчеркнуть их внутреннее состояние - шикарные, пышные и объемные.

Стрижка по знаку зодиака Лев / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Дева

Женщины-Девы трудолюбивые, аккуратные и в то же время очень творческие. Находкой для них станет стрижка боб до подбородка - она такая же строгая и гладкая, как и их личность.

Стрижка по знаку зодиака Дева / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Весы

Женщины-Весы по своей природе достаточно дипломатичные и тактичные. Кроме того, они являются хорошим другом и партнером, и ищут эти качества в других. Больше всего им подходит что-то мягкое и романтичное, например, роскошные длинные волны.

Стрижка по знаку зодиака Весы / Instargam

Стрижка по знаку зодиака Скорпион

Женщины-Скорпионы - решительные и сильные, у них очень хорошо развита интуиция. Идеальной стрижкой для женщин этого знака зодиака станет что-то смелое и неукротимое. Прямой боб с ровной, словно под линейку, линией среза, отлично подходит для этого.

Стрижка по знаку зодиака Скорпион / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Стрелец

Женщины, рожденные под знаком зодиака Стрелец, как правило, по жизни очень оптимистичные, целеустремленные и свободолюбивые. Обычно они отказываются четко следовать за тенденциями и делают только то, что им нравится. Идеальная стрижка стрелец женская - это нежные вариации пикси.

Стрижка по знаку зодиака Стрелец / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Козерог

Женщинами-Козерогами управляет суровая планета Сатурн, поэтому они очень требовательны к себе и самокритичны. Они никогда не выберут стрижку спонтанно, а изучат все возможные варианты, прежде, чем бежать в салон красоты. Универсальным вариантом для Козерогов являются стрижки до плеч.

Стрижка по знаку зодиака Козерог / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Водолей

Женщины-Водолеи находятся под влиянием планеты Уран, поэтому в жизни они всегда отличаются оригинальностью, они легко выходят за рамки и терпеть не могут банальные вещи. Находкой для них станут небрежные прически, например, чоппи боб, который красиво подчеркивает текстуру волос.

Стрижка по знаку зодиака Водолей / Instagram

Стрижка по знаку зодиака Рыбы

Женщины-Рыбы излучают творческую энергию, и они очень чувствительны и эмоциональны. Идеальная стрижка рыбы женская - что-то мягкое. А ничто так не смягчает черты лица, как потрясающая женская челка-занавеска в стиле 70-х, например, в стрижке шегги.

Стрижка по знаку зодиака Рыбы / Instagram

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