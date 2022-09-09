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В моде шикарная стрижка для женщин после 40 лет, которая отлично молодит и не требует укладки

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 сентября 2022, 05:45

Модная стрижка 2022 французский боб станет находкой для тех, кому нравится внимание окружающих и щедрые комплименты. Она очень соблазнительная!

  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram
  • Французский боб 2022
    Французский боб 2022 Instagram

Мечта о пышных волосах может стать реальностью, если вы с умом подойдете к выбору стрижки. Особенно это важно, если у вас от природы тонкие волосы, которые требуют особенного и деликатного подхода.

Видео дня

Для того, чтобы тонкие волосы визуально выглядели объемными, а вы - забыли о своей маленькой "проблеме" и чувствовали себя уверенно, попробуйте сделать шикарную и очень стильную стрижку французский боб 2022.

Женская стрижка французский боб - это, в первую очередь, удобная длина, поэтому волосы укладывать будет легко и просто. Более того, можно особо не волноваться, если вы не смогли попасть в парикмахерскую и шевелюра немного отросла.

Современные модницы уже оценили по достоинству френч боб, потому что эта соблазнительная стрижка придает волосам естественный объем и делает образ непринужденным, легким и немного бунтарским. Если хотите ощутить свободу - эта стрижка именно для вас!

Модная стрижка 2022 французский боб станет находкой для тех, кому нравится внимание окружающих и щедрые комплименты. Даже не сомневайтесь: если вы найдете настоящего профи, который сумеет создать на вашей голове этот невероятный шедевр, то на выходе получите впечатляющий образ.

Главным преимуществом этой культовой стрижки на короткие волосы, которая появилась в 1920-х годах во Франции, является то, что она обладает невероятным омолаживающим эффектом. Женщины после 40 лет будут в восторге от того, как омолаживает французский боб - в зеркале они увидят себя на 5-10 лет моложе! Без преувеличения можно сказать, что это потрясающая стрижка для женщин после 40.

Французский боб 2022
Французский боб 2022 / Instagram

Фишка стрижки на тонкие волосы французский боб – в оригинальной челке. Она ассоциируется с француженками. В данном случае речь идет о челке в стиле знаменитой актрисы и певицы Джейн Биркин - именно она добавляет особенного шарма прическе и образу в целом.

Модная стрижка французский боб 2022 - что нужно учитывать

Классический вариант боба во французском стиле - это линия среза на уровне подбородка. Именно это делает стрижку знаковой и узнаваемой. При этому с длиной волос можно экспериментировать.

Кончики волос могут быть либо прямыми, либо они могут слегка изгибаться. Легкая небрежность - это та деталь, которая обычно ассоциируется с француженками и уместна в этой стрижке.

Французский боб 2022
Французский боб 2022 / Instagram

Челка должна быть, если вы стремитесь выглядеть, как настоящая француженка. Ее филируют, местами она может слегка прикрывать брови. Но исключения возможны, и вы можете сделать парижский боб без челки, если вам так больше по душе.

Французский боб с челкой могут взять на вооружение женщины с любым типом волос - стрижка эффектно выглядит на прямых, объемных и даже вьющихся волосах.

Французский боб 2022
Французский боб 2022 / Instagram

Эта прическа не слишком привередлива в укладке. Все, что должно быть в вашем арсенале - это фен и текстурирующий спрей, при этом не обязательно сушить волосы - можно позволить им высохнуть естественным путем. А если у вас совсем нет времени для укладки, то волноваться не стоит - вы все равно будете выглядеть роскошно!

Французский боб 2022
Французский боб 2022 / Instagram

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