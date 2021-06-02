В моде немного пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой

Лето без юбки – не лето, особенно это, в котором нас ждет несметное количество стильных, соблазнительных и удивительных вариантов. Кажется, знаменитые кутюрье вложили в них душу, чтобы в 2021 году сердце каждой женщины растаяло, чтобы каждая ощутила себя королевой, желанной, привлекательной и красивой!

На самом деле за время пандемии и бесконечных карантинных ограничений многие из нас банально разучились носить юбки – да и о каких юбках может идти речь на удаленке. Но понемногу жизнь возвращается в привычное русло, поэтому юбки переживают своего рода ренессанс. Кроме того, эффектная юбка миди - самый быстрый способ вернуть себя в тонус.

Модные летние юбки миди 2021 – главные тренды

В моде юбки с ассиметричным разрезом

Если хотите сразу взять быка за рога, то ищите юбки с разрезом – они загадочные, волнительные и обладают невероятным магнетизмом. Особого внимания заслуживают варианты миди с асимметричным разрезом. Находкой для многих станет роскошная юбка миди А-силуэта с разрезом до середины бедра. Только не волнуйтесь, эти юбки нисколько не вульгарные – несмотря на то, что разрез довольно глубокий, он позволит вам выглядеть изысканно и элегантно.

Модные летние юбки 2021 / Instagram

Юбки с большими карманами – писк сезона

Если вы из тех, кто любит быть первой во всем, и все новинки моды – это то, перед чем вам сложно устоять, то ориентируйтесь на необыкновенные и небанальные юбки миди с большим карманом спереди. Или даже с двумя. Правда, не стоит обольщаться – эти карманы вовсе не для того, чтобы вы в них носили конфеты, телефон или карманные деньги, ведь это просто декор.

Модные летние юбки 2021 / Instagram

В моду врываются юбки с искусственным запахом

Мода 2021, как мы уже говорили выше, решила раскрепостить нас, и она точно хочет, чтобы мы почувствовали себя соблазнительными! Иначе и не объяснишь то, что в моде еще одна феерическая юбка – с запахом.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыПри этом и тут нас ждет сюрприз – помимо привычных моделей, в моде также юбки миди с искусственным запахом – на первый взгляд кажется, что юбка завернута, а на самом деле – она прошита. Зато эффект – фантастический, ведь при ходьбе красиво разлетается по сторонам.

Модные летние юбки 2021 / Instagram

Плисированные юбки миди взволнуют всех своей красотой

Классика – вечна, и она всегда – спасение для тех, кто ищет юбку, которая гарантированно станет основой шикарного образа – повседневного, делового и даже праздничного. В сезоне лето 2021 юбки плиссе – и не длинные, и не короткие: длина начинается от колена и может опуститься до щиколотки. Но если ищете вариант с изюминкой, то ищите модели с боковым разрезом.

Читайте такжеВ моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и максиПлиссированная юбка лето 2021 – выгодная покупка еще и потому, что ее легко можно обыграть любым верхом. Этим летом можете юбку плиссе носить с блейзером, легким свитером, блузкой, футболкой и топом.

Модные летние юбки 2021 / Instagram

Но больше всего вы будете в восторге от того, насколько практична юбка плиссе – она всегда позволит вам выглядеть на миллион долларов.