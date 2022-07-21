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В моде микрофренч – современный французский маникюр на каждый день, который подходит всем

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 июля 2022, 04:10

Минималистичный френч маникюр 2022 можно легко сделать в и домашних условиях. Ваша главная задача – аккуратно нарисовать тонкую линию.

  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram
  • Маникюр микрофренч 2022
    Маникюр микрофренч 2022 Instagram

Френч маникюр – это классика, которую обожают многие женщины. Его история начинается в 30-х годах, когда творила великая Шанель. С тех пор французский маникюр возвращался в тренды не раз, но каждый раз – удивлял новыми вариациями.

Этим летом френч тоже на вершине популярности, особенно вариант с очень тонкой линией вдоль края ногтя. Такой стильный маникюр уже окрестили названием "микрофренч" или "бэби-френч". Суть его в том, чтобы сделать "улыбку" у края ногтя едва заметной.

При этом учтите, что детский французский маникюр 2022 - это не обязательно короткие ногти. Этот модный френч можно "наколдовать" и на длинных ногтях миндалевидной формы – результат получится шикарный.

В то же время микрофренч выглядит особенно красиво именно на коротких ногтях, потому что естественный белый край ваших собственных ногтей совпадает с ультратонкой "улыбкой". Кроме того, френч на короткие ногти подходит всем и уместен в любой ситуации, независимо от того, какой стиль в одежде вы предпочитаете.

Только на белом классическом цвете можете не останавливаться – будет лучше, если ваш модный маникюр микрофренч 2022 заиграет яркими красками – пастельными или неоновыми.

Маникюр микрофренч 2022
Маникюр микрофренч 2022 / Instagram

А если у вас намечается вечеринка или праздничное мероприятие, то подумайте о серебряном или золотистом блеске. Популярной тенденцией также является маникюр френч "разные ногти" - суть его в том, что вы "дарите" каждому ногтю линию определенного цвета.

Маникюр микрофренч 2022
Маникюр микрофренч 2022 / Instagram

Если вам по душе более изысканные варианты нейл-арта, тогда вы можете дополнительно украсить свои ногти рисунками. Например, сделайте половину линии у края ногтя белой, вторую половину – черной или серебристой. Или нарисуйте на своих ногтях то, что вам хочется – цветочки, лепесточки, узоры или геометрические фигуры.

Маникюр микрофренч 2022
Маникюр микрофренч 2022 / Instagram

Минималистичный френч маникюр 2022 можно легко сделать в и домашних условиях. Ваша главная задача – аккуратно нарисовать тонкую линию у края ногтя. Один из вариантов, как это сделать: можете сначала нарисовать линию, а когда она высохнет - подточить ногти и таким образом откорректировать ширину линии. Также можете нарисовать линию при помощи тонкой кисточки.

Маникюр микрофренч 2022
Маникюр микрофренч 2022 / Instagram

В любом случае после того, как вы сделали линию и дали ей высохнуть, накрасьте ногти прозрачным лаком. Получится удобный, впечатляющий и современный французский маникюр на каждый день, который подарит вам невероятные ощущения и покорит всех вокруг.

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