В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа / УНИАН

Медики в мире начали выявлять новое вирусное заболевание и назвали его "флурона". Об этом сообщает портал Euro Weekly News. Новое заболевание ‒ комбинация коронавируса и гриппа. Сейчас ее выявили в Израиле, Испании и Бразилии

По данным министерства здравоохранения Испании, случаи заболевания носят "легкий" характер.

Название "флурона" состоит из слов "грипп" (flue в оригинале- "Главред") и "корона". Заболевание впервые было обнаружено в Израиле у беременной женщины, которая заразилась обоими вирусами одновременно. Болезнь протекала у нее в легкой форме.

При этом, "флурона" ‒ не новый штамм коронавируса, как "Омикрон" и "Дельта", а сочетание двух инфекций. Ученые пока не имеют достаточно информации, чтобы делать прогнозы, насколько это комбинация вирусов опасна, однако уже известно, что симптомы могут усиливаться.

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Напомним, ранее ученые уже заявляли, что в случае, если человек был привит от гриппа и заразился коронавирусом COVID-19, то такая вакцинация может помочь ему в лечении.

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