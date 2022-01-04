УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

4 января 2022, 09:52

Название "флурона" состоит из слов "грипп" (flue в оригинале) и "корона". Таковое заболевание в первый раз было обнаружено в Израиле у беременной.

Грипп
В мире нашли смесь коронавируса и гриппа / УНИАН

Медики в мире начали выявлять новое вирусное заболевание и назвали его "флурона". Об этом сообщает портал Euro Weekly News. Новое заболевание ‒ комбинация коронавируса и гриппа. Сейчас ее выявили в Израиле, Испании и Бразилии

По данным министерства здравоохранения Испании, случаи заболевания носят "легкий" характер.

Название "флурона" состоит из слов "грипп" (flue в оригинале- "Главред") и "корона". Заболевание впервые было обнаружено в Израиле у беременной женщины, которая заразилась обоими вирусами одновременно. Болезнь протекала у нее в легкой форме.

При этом, "флурона" ‒ не новый штамм коронавируса, как "Омикрон" и "Дельта", а сочетание двух инфекций. Ученые пока не имеют достаточно информации, чтобы делать прогнозы, насколько это комбинация вирусов опасна, однако уже известно, что симптомы могут усиливаться.

Читайте такжеВрач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусе

Реклама

Напомним, ранее ученые уже заявляли, что в случае, если человек был привит от гриппа и заразился коронавирусом COVID-19, то такая вакцинация может помочь ему в лечении.

Академик РАН Арег Тотолян предупреждал о "гремучем коктейле" из гриппа и коронавируса.

Врач-иммунолог, профессор Алла Волоха рассказала, как прививка от гриппа может уберечь от коронавируса.

viber
грипп инфекция коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКалендарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяВ моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбиться Украинцам назвали новый курс доллара: когда ждать резкий скачокУкраинцам назвали новый курс доллара: когда ждать резкий скачок
10:05

Украине пора дать место за столом НАТО – Расмуссен

09:52

В мире нашли смесь коронавируса и гриппа: что такое "флурона" и какие у нее симтомы

09:48

Соратник гриппа: что будет с коронавирусом в Украине в 2022 году

09:43

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

09:42

От конъюнктивита до выпадения волос: названы самые нетипичные симптомы ОмикронаВидео

Реклама
09:33

Медведчук пожаловался, что Швейцария аннулировала его дочери учебную визуВидео

09:03

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

08:56

Нутрициолог объяснила, кому категорически нельзя есть сливочное маслоВидео

08:50

Резня на Николаевщине: всплыли неожиданные детали убийства на новогодней дискотекеВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

08:07

В США анонсировали санкционный удар по Северному потоку-2Видео

07:57

Украину зальют дожди, на термометрах - "плюсы": синоптик уточнил прогноз погоды до РождестваВидео

07:45

Путин все проиграл вчистуюмнение

07:11

На Закарпатье посреди зимы зацвели подснежники

06:48

Иллюзия стабильности гривны и начало конца доллара: каким будет курс основных валют в 2022 годумнение

06:36

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: что о нем известно

06:01

Самые модные стрижки 2022 для женщин после 50 лет с потрясающим омолаживающим эффектомФото

05:40

Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минутВидео

05:30

Как преодолеть стресс на работе: топ-10 советов психологов

05:10

Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные переменыВидео

Реклама
04:46

В Киеве могут ввести спецпропуски на транспорт

04:16

В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить большеВидео

03:57

Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастВидео

03:50

Назван напиток, из-за которого выпадают волосы

03:21

Ксения Собчак показала голую пятую точку в бане - фото без белья и макияжа

02:12

Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

02:06

Доллар резко взлетит: украинцы узнали об опасном сценарии дефолтаВидео

01:50

Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

01:22

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о рекордной аномалииВидео

00:51

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуВидео

03 января, понедельник
23:54

США и Турция обсудили угрозу российской эскалации в УкраинеВидео

23:25

Украина резко увеличила импорт мандарин в 2021 году

23:00

Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогодыВидео

22:55

Настя Каменских призналась, зачем устроила в доме дикий беспорядок

22:18

Саакашвиили в грузинской тюрьме поставил жесткий ультиматум

22:08

Церковный секс-скандал: священник в Киеве отреагировал на обвинение француза в изнасилованииВидео

22:08

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

21:35

Под Сумами мужчина жестоко убил знакомого и сжег его телоВидео

21:20

Президент США Джо Байден долго не мог покинуть самолет: что произошлоВидео

21:19

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

Реклама
21:03

Сколько стран можно посетить с украинским COVID-сертификатом: ответ МинздраваВидео

20:34

Ученые рассказали, как новый штамм Омикрон повлияет на пандемию коронавирусаВидео

20:09

Путин давно спятил на "украинском вопросе"мнение

20:00

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу РоссииВидео

19:47

В Минздраве назвали сроки, когда штамм Омикрон охватит всю УкраинуВидео

19:36

Жена известного украинского футболиста соблазнила эротичными фото без белья

19:14

Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги

18:52

Хотел изнасиловать: суд отправил под арест женщину, которая зарезала на Новый год мужчину в НиколаевеВидео

18:48

Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годумнение

18:39

Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять