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"В мире может начаться новая война": астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годы

18 ноября 2022, 12:14

До 2024 года у нас будут сложности, а в 2024-2025 годах к власти начнут приходить новые люди, прогнозирует астролог.

'В мире может начаться новая война': астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годы
Астролог спрогнозировала, что в мире может начаться новая война/ 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Астролог Анна Карпеева отмечает, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу.

Однако изменения в мировом порядке могут вызвать новую войну в 2030 году. Об этом Карпеева рассказала в эфире на канале ТОР.

По словам астролога, до 2024 году у нас будут сложности, а в 2024-2025 годах к власти начнут приходить новые люди.

"К 2026-2027 году у нас появляется новая идеология, которая формируется на следующие 60 лет. А в 2030 году у нас состоятся новые формирования и объединения", – говорит Карпеева.

По ее словам, создание крупного объединения стран, подобного ЕС, может спровоцировать новую войну. Эта война может быть с теми, кто выступает против свободы и за консервативное соблюдение правил.

Россия в тот период времени может уйти в добровольную изоляцию, а в политике главными гигантами останутся США и Китай.

Ранее астролог Влад Росс отмечал, что несмотря на то, что Россия и Беларусь формируют общее группировки войск, повторную попытку взять Киев враг не осуществит – у Путина сейчас другая задача.

Напомним, астролог Яна Эзотеричка отмечала, что после освобождения ВСУ Херсона оккупанты готовят хитрый план обстрела украинских городов. Она прогнозирует, что эта неделя будет очень сложной для многих регионов Украины, безумие оккупантов только настораживает.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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