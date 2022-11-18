'В мире может начаться новая война': астролог дала неутешительный прогноз на ближайшие годы

Астролог спрогнозировала, что в мире может начаться новая война/ 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Астролог Анна Карпеева отмечает, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу.

Однако изменения в мировом порядке могут вызвать новую войну в 2030 году. Об этом Карпеева рассказала в эфире на канале ТОР.

По словам астролога, до 2024 году у нас будут сложности, а в 2024-2025 годах к власти начнут приходить новые люди.

"К 2026-2027 году у нас появляется новая идеология, которая формируется на следующие 60 лет. А в 2030 году у нас состоятся новые формирования и объединения", – говорит Карпеева.

По ее словам, создание крупного объединения стран, подобного ЕС, может спровоцировать новую войну. Эта война может быть с теми, кто выступает против свободы и за консервативное соблюдение правил.

Россия в тот период времени может уйти в добровольную изоляцию, а в политике главными гигантами останутся США и Китай.

Ранее астролог Влад Росс отмечал, что несмотря на то, что Россия и Беларусь формируют общее группировки войск, повторную попытку взять Киев враг не осуществит – у Путина сейчас другая задача.

Напомним, астролог Яна Эзотеричка отмечала, что после освобождения ВСУ Херсона оккупанты готовят хитрый план обстрела украинских городов. Она прогнозирует, что эта неделя будет очень сложной для многих регионов Украины, безумие оккупантов только настораживает.

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