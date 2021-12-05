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В Минздраве поведали о ситуации с коронавирусом в Киеве

5 декабря 2021, 19:00
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Жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.

коронавирус
Ситуация с коронавирусом стабилизируется - Рубан / Фото Reuters

По состоянию на сегодняшний день в столице наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Известно, что эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд, рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире Украина 24.

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на спад.

"Введенные в Киеве меры были эффективными. Мы видим уже почти 2 недели ситуация стабилизируется и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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