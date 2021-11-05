В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине

Виктор Ляшко высказался о ситуации с коронавирусом / УНИАН

В Минздраве порадовали украинцев информацией о том, что в нашей стране наблюдается стабилизация пандемии коронавируса на высоких цифрах заболеваемости. По показателям Украина уже достигла пика этой волны, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Министр добавил, что ранее в Украине заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - сказал Ляшко.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

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За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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