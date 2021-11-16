УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

16 ноября 2021, 23:55

В Минздраве добавили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Вакцинация
Нужно ли колоть прививку при наличии антител / УНИАН

В Минздраве пояснили, нужно ли делать прививку от коронавируса при наличии антител к болезни

В Facebook ведомства говорится о том, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Такой тест выявляет иммунную реакцию на вирус - то есть уровень антител.

Определяет метод ИФА тестирования иммуноглобулины двух типов:

  • IgM - указывают на острую фазу заболевания,
  • IgG - показывает, что человек переболел и уже имеет антитела к инфекции.

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - говорится в публикации.

В Минздраве добавили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются. В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования, рассказали в министерстве.

"Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным", - указывается в сообщении.

Реклама

Так, тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек коронавирусом снова или как именно перенесет болезнь.

Стоит отметить, что по состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

Бесплатные COVID-тесты и платные домашние

Также в Минздраве рассказали, что сейчас в продаже есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома - они также определяют антиген коронавируса в образце мазка из носоглотки.

Но такие тесты "не являются валидными для допуска, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте". Среди основных причин - отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для его проведения в домашних условиях.

В ведомстве напомнили, что получить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 можно по назначению врача для:

лиц с подозрением на COVID-19; лиц с признаками других ОРВИ; лиц с признаками вирусной пневмонии; пациентам с внегоспитальной пневмонией; контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

"Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач", - добавили в Минздраве.

Читайте также:

viber
Минздрав коронавирус АнтителА новости Украины коронавирус в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозВ моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий мороз Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиакаЦвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака День доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравленияДень доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравления Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВрач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса
23:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

23:36

Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022ФотоВидео

23:30

Пожар в доме престарелых в Днепре: новые детали расследования

23:25

Кому опасно постоянно есть яблоки - комментарий диетолога

23:00

Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоВидео

Реклама
22:38

Украина готовится к эскалации ситуации на границе из-за мигрантов - МВД

22:17

Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19

21:59

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинкуВидео

21:45

Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

21:44

На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой домВидео

21:20

В Украину нагрянет неожиданное потеплениеВидео

21:04

Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

21:02

Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с ДонбассаВидеоблоги

21:00

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

20:46

Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизмВидео

20:26

Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

20:16

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

20:03

Зеленский встретился с министром обороны БританииВидео

19:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

19:49

"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоВидео

Реклама
19:45

Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & ЛондонВидео

19:40

У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

19:40

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

19:30

В Виннице покойника "вынудили" отработать алиментыВидео

19:12

Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

19:11

Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруВидео

19:07

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

19:06

В центре Киева засекли звезду ГолливудаВидео

18:59

Карточка киевлянина: как получить и какие преимущества она дает владельцу

18:51

Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницуВидео

18:32

"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"Видео

18:30

Почему Украине не стоит надеяться на помощь Британии, но в России все равно будут шуметьмнение

18:26

Жуткий пожар в доме престарелых: выяснились подробности трагедии

18:23

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

Семью избитого в Париже подростка ограбили в родном селе на ЗакарпатьеВидео

18:02

На 1+1 выйдет украинская адаптация популярного шоу Последний герой

18:00

Александр Кушнарь. Британия направляет спецназ в УкраинуВидеоблоги

17:42

Второй случай в истории: женщина 8 лет жила с ВИЧ и избавилась от вируса без леченияВидео

17:31

На лестнице львовского колледжа нашли новорожденного младенцаВидео

17:31

Конфликт на границе с Беларусью: в ВСУ предупредили о рисках новой "горячей точки"Видео

Реклама
17:18

Запуск Северного потока-2 обрубит транзит через Украину: ряд городов могут остаться без газаВидео

16:57

По программе Зеленского на трассе Киев-Харьков построили два новых моста

16:52

"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

16:51

Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривенВидео

16:39

Вирусолог объяснила, почему Украина бьет антирекорды по смертности от COVID-19

16:34

Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе

16:23

Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценойВидео

16:15

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

15:56

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Украине

15:34

Вакцинация переболевших COVID-19: эксперт дала неожиданный советВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять