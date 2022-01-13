В Минздраве поведали, кто чаще всего умирает от коронавируса

Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине / Фото Reuters

В Минздраве сегодня заявили о том, что риск смертности невакцинированных украинцев от коронавируса в 10 раз выше чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации.

По информации главы ведомства Виктора Ляшко в Facebook, только за четвертый квартал прошлого года, почти 95% от всех погибших - были не защищены от заболевания.

В соответствии с открытыми данными, в Швейцарии коронавирус приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем тех, кто полностью вакцинирован. Между тем в США - от 5 до 7 раз, а во Франции - в 8 раз.

"Относительно данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы", - заявил Ляшко.

Читайте такжеНачало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса

Реклама

Согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля госпитализированных пациентов, прошедших полный курс прививки составляет лишь 11,7% среди всех случаев.

"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - добавляет министр.

В то же время сегодня худшие показатели смертности наблюдаются именно среди населения старше 60 лет.

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

Читайте также: