В Минздраве поведали, какие препараты можно смешивать при бустерной вакцинации

Кузин высказался о бустерной вакцинации / УНИАН

При бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции разрешено смешивать мРНК-вакцины - это Pfizer, Moderna.

Кроме того, можно смешивать векторные вакцины с мРНК препаратами, передает Цензор.Нет. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК, рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины – использовать комбинации, которые доказали свою безопасность", – отметил Кузин.

Если же вакцинация проводилась препаратом CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза какой-то альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой, отметил врач.

"Я не советую такого делать, потому что это не соответствует протоколам и инструкциям", – подчеркнул Кузин.