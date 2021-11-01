В Минздраве озвучили условия, при которых COVID-сертификаты аннулируются

В Минздраве озвучили условия, при которых COVID-сертификата аннулируется / УНИАН

В украинском Минздраве рассказали, при каких условиях COVID-сертификат в стране должен быть аннулирован. Об этом рассказала в комментарии порталу РБК-Украина заместитель руководителя ведомства Мария Карчевич.

По словам чиновницы, если будет доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", − отметила Карчевич.

По ее словам, информация о всех возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

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"Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или киберполиция проверяет. Механизм уже отработан", − рассказала Карчевич.

Чиновница также утверждает, что из-за производств по поводу фальшивых сертификатов, в которых речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается к местным советам – для того, чтобы отстранить руководителей заведений на время следствия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева документов.

Также сообщается, что организованы специальные мобильные группы, которые будут проверять наличие сертификатов прямо в вагонах метро и если их нет, то выписывать штрафы (в районе 17 тысяч гривен).