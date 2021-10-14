В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавируса / УНИАН

Министерство здравоохранения пока не планирует вводить мотивационные меры для вакцинации против COVID-19.

Как заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, страна находится на пике вакцинальной кампании.

"По поводу доплат пока не рассматривается этот вопрос. Мы сейчас находимся на пике вакцинальной кампании, поэтому нам рано вводить мотивационные мероприятия. Поэтому пока мы такие меры не рассматриваем, но в то же время обращаемся и к международному опыту, чтобы лучшие практики вакцинальной кампании ввести и у нас ", — отметил он.

Кузин пояснил, что те страны, которые внедряли выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированных оставались 20-30% населения.

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Напомним, ранее администрации школ в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19, заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата", - сказал он.