УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19

14 октября 2021, 21:35
Прослушать новость
Остановить

Украина сейчас находится на пике вакцинальной кампании.

вакцинация
Вакцинация от коронавируса / УНИАН

Министерство здравоохранения пока не планирует вводить мотивационные меры для вакцинации против COVID-19.

Как заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, страна находится на пике вакцинальной кампании.

"По поводу доплат пока не рассматривается этот вопрос. Мы сейчас находимся на пике вакцинальной кампании, поэтому нам рано вводить мотивационные мероприятия. Поэтому пока мы такие меры не рассматриваем, но в то же время обращаемся и к международному опыту, чтобы лучшие практики вакцинальной кампании ввести и у нас ", — отметил он.

Кузин пояснил, что те страны, которые внедряли выплаты определенным категориям граждан за вакцинацию против COVID-19 или другие поощрения, делали это, когда невакцинированных оставались 20-30% населения.

Читайте такжеВакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

Реклама

Напомним, ранее администрации школ в Киеве получат право самостоятельно отстранять от работы учителей без сохранения зарплаты, которые отказались вакцинироваться от коронавируса COVID-19, заявил заместитель мэра столицы Валентин Мондриевский.

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата", - сказал он.

viber
Игорь Кузин вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровьяНазваны комнатные растения, которые самые полезные для здоровья В моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнееВ моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнее Надя Дорофеева игриво задрала свитер и засветила упругую грудь и пресс в нежном образеНадя Дорофеева игриво задрала свитер и засветила упругую грудь и пресс в нежном образе Статья Медведева констатирует: в Кремле Зеленского теперь ненавидятСтатья Медведева констатирует: в Кремле Зеленского теперь ненавидят

Последние новости

22:21

100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал

22:18

Не поделили церковь: в селе на Виннитчине на Покров Пресвятой Богородицы подрались верующие Видео

21:59

"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

21:35

В Минздраве объяснили, почему не будут платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 Видео

21:26

В Украине потеплеет до +20: синоптики назвали сроки Видео

Реклама
21:11

"Будет хоть сумасшедший робот - нормального негде взять": рецензия на мульт "Что-то не так с Роном" Видео

21:06

Ляшко рассказал, будут ли отстранять от работы невакцинированных медиков Видео

20:52

Битва за Саакашвили: в Тбилиси десятки тысяч грузинов грозятся ночевать под открытым небом Видео

20:49

В Украине хотят продлить школьные каникулы на месяц Видео

20:25

В Одесской области женщина убила знакомого и бросила тело в канал

20:05

Украина приближается к пику эпидемии коронавируса - Минздрав Видео

19:55

Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа

19:31

Может вызвать рак: в известных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку Видео

19:25

Назван единственный вариант, как невакцинированным украинцам поехать в другой город Видео

19:10

Игра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспектив мнение

18:52

Запуск Северного потока-2 обернется ударом по Украине: в Европе бьют тревогу из-за трубы Газпрома Видео

18:47

Жуткое ДТП в Польше: пострадало много украинцев Видео

18:42

Победитель шоу Танцы со звездами попал в аварию Видео

18:30

Стефанчук удивил разговором с журналистами: беседу прервал гимн Видео

18:25

Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Видео

Реклама
18:05

Эффективные рецепты: как быстро вылечить насморк в домашних условиях Видео

17:52

"Со смертью диктатора РФ прекратит агрессию в Украине": хакеры взломали Instagram русского консульства

17:51

Украинцы смогут получить пенсию в 7 тысяч гривен Видео

17:24

Совершала любовный ритуал: известную биатлонистку подозревают в убийстве подростка

17:19

"Могут убить": названы самые опасные комнатные растения Видео

16:57

Нацкорпус разжег огонь на Крещатике: центр Киева окутал дым Видео

16:49

План РФ по "автономии" для Донбасса: США заявили о поддержке Украины и выдвинули требования Москве

16:42

Засветился в компании иностранца: появилось еще одно видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

16:22

Можно ли есть помидоры каждый день - ответ специалиста по питанию

16:17

В Сенате Франции заявили, что Зеленский блокирует выполнение соглашения "Нормандии" Видео

16:16

Зеленский срочно созывает СНБО на 15 октября Видео

16:01

Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Видео

15:55

Лавров назвал причину нежелания РФ вести переговоры в "нормандском формате"

15:48

Армия должна делать свою работу: Аваков рассказал, как освободить Крым и Донбасс

15:26

Стало известно, сколько женщин защищают Украину Видео

15:18

Украина и ЕС укрепляют военное сотрудничество: у Лаврова грозят эскалацией войны на Донбассе Видео

15:14

Диетолог рассказала, какой продукт подходит для восстановления работы кишечника

15:00

"Бабье лето" возвращается: в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет тепло Видео

14:55

В Минздраве назвали 5 областей, которые вслед за Херсонской могут отправиться в "красную" зону

14:44

У Зеленского заговорили о втором транше МВФ: названа сумма Видео

Реклама
14:42

Судья Танцев со звездами сбежал от жены после года отношений

14:31

"Большая стройка" возводит "с нуля" седьмой групповой дом для сирот на Днепропетровщине

14:25

Украинские военные получат премию и денежное обеспечение Видео

14:22

Требования по тестам и COVID-сертификатам: Минздрав опубликовал правила пассажирских перевозок Видео

14:00

"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры

13:41

Ламы, магия и охотники за головами: Дмитрий Комаров раскрыл, куда поедет Мир наизнанку в 13 сезоне

13:29

В Киеве начался крупнейший за последние годы марш националистов

13:07

В России объявили о готовности к запуску СП-2, а у Байдена отказались от удара по трубе Газпрома Видео

12:57

"Требую миллиард евро компенсации": работник Укрпошты захотел денег за принудительную вакцинацию

12:20

Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступления Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять