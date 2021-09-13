В Минздраве назвали условие работы бизнеса при жестком локдауне

Коронавирус в Украине / pixabay

В Украине разрешат работать представителям бизнеса во время карантинных ограничений желтой и красной зон эпидемической опасности, но при одном условии.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, главным условием является - наличие COVID-сертификатов у персонала и клиентов.

Ляшко на селекторном совещании в правительстве рассказал, что предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зон эпидемической опасности не распространялись на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Такой сертификат удостоверяет вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", - отметил Ляшко.

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Отметим, в Украине планируется усиление эпидемических ограничений после перехода страны в желтую зону карантина.

Новые правила и ограничения собираются вскоре утвердить на уровне правительства.