В Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в Украине

Ляшко назвал сроки новой волны коронавируса / УНИАН

Новая волна коронавируса в нашей стране может начаться с конца января по конец марта. На эти сроки может оказать влияние появление новых мутаций коронавируса, рассказал глава МИД Виктор Ляшко в интревью телеканалу BBC.

"Новую волну (коронавируса - ред.) можно ожидать к концу января - февраля - марта. Если никакие другие мутации не приведут к другому. В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости", - сказал Ляшко, добавив, что более точный прогноз будет готов на этой неделе.

Он уточнил, что в ситуации с коронавирусом тяжело что-либо прогнозировать, поскольку возбудитель инфекции постоянно нарушает все предсказания.

"Даже по этой волне были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок (заболеваемости - ред.) прошел в середине октября", - уточнил министр.

Ляшко добавил, что избежать высокой летальности от коронавируса позволит активная вакцинация, включая бустерные дозы. По его словам, в Украине все готово для третьих прививок от коронавируса.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 30 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 554 жителей страны. В том числе заболели 846 детей и 197 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 749 человек; летальных случаев - 561; выздоровели 25 318 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Киевской и Черкасской областях.