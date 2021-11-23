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В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

23 ноября 2021, 20:12

Замминистра проинформировал, что в настоящее время только пять стран разрешили использование бустерной дозы.

Вакцинация
Выяснились подробности вакцинации третьей дозой / УНИАН

В Украине стартует вакцинация третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса только после того, как будет вакцинировано минимум 50% населения, заявил первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида

Сегодня на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве он отметил, что бустерная доза в Украине будет введена в соответствии с рекомендациями ВОЗ, сообщает Суспільне.

Замминистра проинформировал, что в настоящее время только пять стран разрешили использование бустерной дозы.

"Позиция ВОЗ пока что не использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу", - заявил Комарида.

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Он уточнил, что третьей вакциной станут прививать уже после иммунизации половины взрослых украинцев: "не раньше, чем будут провакцинированы 50% населения".

Тут стоит напомнить, что несколько дней назад в Минздраве называли условием для введения бустерной дозы вакцинацию не 50%, а 60% граждан. В частности, об этом сказал глава ведомства Виктор Ляшко в эфире Завтрака с 1+1.

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем будет лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем не менее 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - рассказал министр.

Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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