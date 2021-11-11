В Минздраве бьют тревогу из-за критической ситуации с кислородом

В больницах не хватает кислорода - МОЗ / УНИАН

Из-за нового штамма коронавируса Дельта пациенты стали больше потреблять кислорода - на данный момент, больной потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем было весной этого года, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечают в министерстве, объемы потребления кислорода COVID-пациентами продолжает расти.

"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября - 378 тонн в сутки. Разница - почти 100 тонн. К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки", - отметили в Минздраве.

По данным министерства, суточное потребление баллонов с кислородом в больницах выросло почти вдвое. Например, 19 октября по всей Украине был потреблен 6 841 баллон, а уже 7 ноября таких баллонов было 11 594. Одного баллона хватает на 15-30 минут.

"В то же время министерству удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", - заверили в Минздраве.

Отметим, по состоянию на утро четверга, 11 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 747 жителей страны. В том числе заболели 1 550 детей и 462 медработника. За минувшие 24 часа были госпитализированы 4778 человек; летальных случаев - 652; выздоровели 18 896 человек.

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