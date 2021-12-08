В Минсоцполитики раскрыли секрет, как "зарабатывать" на субсидиях

Как сэкономить на субсидии рассказали в Минсоцполитики / delo.ua

В нашей стране получатели субсидии могут запросто при желании экономить расход воды и электроэнергии, и таким образом сохранять деньги, оставшиеся от суммы полученной госпомощи на оплату коммуналки, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, пишет Урядовий кур'єр.

Так чиновник ответила на распространенный вопрос, нужно ли возвращать остаток денег от субсидии, если домохозяйство потребило меньше услуг ЖКХ и соответственно заплатило за коммуналку меньше.

"Если семья потребила, например, меньше электроэнергии или горячей воды, то сэкономленные средства остаются в семье и получатели могут использовать их по своему усмотрению", - отметила Лазебная.

Субсидии при долгах за коммуналку

В министерстве рассказали, что получать субсидию при наличии задолженности за услуги ЖКХ можно при определенных условиях:

сумма такой задолженности не должна превышать 680 гривен

это должна быть задолженность, просроченная более 3 месяцев (например, при назначении жилищной субсидии в ноябре учитывается задолженность за услуги, употребленные до июля включительно).

"В других обстоятельствах можно получить субсидию при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее погашении или обжаловании задолженности в судебном порядке", - говорят в Минсоцполитики.

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Контроль получателей субсидии

Госорганы проверяют только достоверность указанных претендентом на получение субсидии данных в декларации, отметила Лазебная.

"Если человек "забыл" указать дополнительный доход или купленные недавно дорогостоящие вещи (на сумму покупки свыше 50 тысяч грн одноразово) или покупает их во время получения субсидии, значит его доходы позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, или же у него доходы больше, чем отметил", - рассказала чиновник.

Министр обратила внимание, что в таком случае "логично и справедливо", если государство откажет заявителю в предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг.

Лазебная также опровергла миф о том, что субсидиантов будет проверять новый орган, представители которого якобы станут ходить по квартирам.

"С 2016 года верификацию всех социальных выплат проводит Минфин. Министерство ежемесячно дает нам рекомендации по выявленным неточностям и разногласиям", - напоминает она.

Министр добавила, что Национальная социальная сервисная служба Украины проверяет не получателей субсидий, а органы социальной защиты "на предмет правильности назначения жилищных субсидий и других видов социальной помощи".

Напомним, в Украине, согласно законодательству, в том случае, если человек оформил субсидию на законных основаниях, а затем у него изменились жизненные обстоятельства в лучшую сторону, то от помощи необходимо отказаться.

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